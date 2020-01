'Birileri parsel parsel satıyor birileri parsel parsel görkemleştiriyor'

İzmir'de, yeni fuar alanının açılışını yapan Kemal Kılıçdaroğlu, Bülent Arınç ile Melih Gökçek arasındaki polemiği hatırlatarak, "Ne diyordu hükümet sözcüsü, ‘Ben onu çok iyi tanırım. Ankara'yı parsel parsel sattı' diyor. Birileri yönettiği kenti parsel parsel tezgahlıyor, birileri de kenti parsel parsel görkemleştiriyor. Aramızdaki fark budur” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Türkiye'nin en büyük fuar merkezi Fuar İzmir, kapılarını ihtisas fuarı MARBLE Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'yla açtı.

Vali Toprak'a protesto

Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can'ın "Valimiz yoğun programı nedeniyle katılamadı” demesi üzerine davetliler protesto ederek Vali Mustafa Toprak'ı yuhaladı. Bir müddet devam eden yuhalama, Başkan Kocaoğlu'nun ayağa kalkarak eliyle ‘Durun' işareti yapmasıyla son buldu.

Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekilliği belirleme sürecinde ön seçime gireceği İzmir'e aday adayı olarak ilk kez geldi. Kılıçdaroğlu, fuar alanına girmeden önce Fuar İzmir'deki Seyir Kulesi'ne çıkarak alana yukarıdan baktı.

Kılıçdaroğlu konuşmasına bir anısını paylaşarak başladı. Ankara'da makamında bir telefon aldığını anlatan Kılıçdaroğlu, "Yanlış hatırlamıyorsam 1-2 yıl önce Ankara'da bir işveren ısrarla görüşmek istedi. Bende ‘bağlayın görüşelim' dedim. Mermer fuarından yer istiyor. ‘Ne olursunuz Aziz Bey'e telefon edin yer versin' dedi. Bende ‘Niye olmasın tabi ki' dedim. Aradım Aziz Beyi böyle bir olay var, yer var mı?' dedim. ‘Yer yok. Benim oğlum da bu işlerle uğraşıyor ona da yer yok. Çünkü bende torpil yok' dedi. Ama arkasından ekledi. Yakında beraber temel atacağımız Türkiye'nin en büyük fuarını İzmir'de açacağım' dedi. Gerçekten de iki yıl önce buranın temelini attık, şimdi hizmete açıyoruz. Hayatımda gördüğüm en güzel olaylardan biridir” diye konuştu.

‘Bizi ekonomik açıdan eleştirenler İzmir'e baksın’

CHP'nin demokrasi ve hukuku savunduğunu ancak ekonomiye ağırlık vermediği yönündeki eleştiriler olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Şunu hatırlatmak isterim. Demokrasi ve hukukun olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Biz ekonomiyi de asla ve asla unutmayız. Çünkü işareti Atatürk 1920'lerde vermiştir. Ne demiştir o büyük komutan, ‘Savaş meydanlarında kazanılan zaferler ekonomik zaferlerle taçlandırılmadıkça bağımsızlık devam ettiremez.' Doğru mu? Yüzde yüz doğru. Eğer dünyada söz sahibi olmak istiyorsan ekonomin güçlü olacak. Ekonominin güçlü olması en büyük arzumuzdur. Arzu edenler, bizi ekonomik açıdan eleştirenler istirham ediyorum gelsin Fuar İzmir'i gezsin, gelsinler İzmir'e baksınlar.”

Başkan Karaosmanoğlu'na sert çıktı

Kılıçdaroğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun Kocaoğlu hakkındaki sözlerine de sert çıkaraksözlerini şöyle sürdürdü: "Sözde, Aziz Bey'e ders verecek. İzmir kötü yönetiliyormuş. Türkiye'de borçsuz ender belediye başkanlarından birisidir İzmir'in kredi notu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin notu diğer belediyelerden daha yüksek. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara'dakiler de bunu iyi duysun. Kocaoğlu, ‘Tek isteğimiz var, bizim için ayrımcılık yapmasınlar' dedi. Yüzülebilir körfezden söz etti. Kanal yapılacak, Ankara'dan iki yıldır ÇED raporu gelmedi. Hangi engeli çıkarılarsa çıkarsınlar, İzmir'i gözbebeği yapacağız ve kararlıyız.”

‘Birileri parsel parsel satıyor, birileri yapıyor’

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek arasındaki polemiği hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Bu arada Sayın Kocaoğlu dedi ki ‘Fuar alanını almak için tek tek görüştüm, parsel parsel konuştum bu görkemli alanı çıkardım. Bir de Ankara'yı düşünün. Parsel parsel lafı size bir şeyler hatırlatıyordur herhalde. Ne diyordu hükümet sözcüsü, ‘Ben onu çok iyi tanırım. Ankara'yı parsel parsel sattı' diyor. Birileri yönettiği kenti parsel parsel tezgahlıyor, birileri parsel parsel görkemleştiriyor. Aradaki fark budur” dedi.

‘İster 400 ister 1400 yıl olsun, biz asla vazgeçmeyiz’

CHP'nin her kuruşun hesabını verdiğini ve vermeye devam edeceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti: "CHP olarak özelliğimiz var. Herkes bilsin, duysun. Bizim özelliğimiz her kuruşun hesabını vermek boynumuzun borcudur. Başka bir örnek vereceğim. Metro yapılıyor burada, Ankara'da, İstanbul'da da metro yapılıyor. Ankara ve İstanbul'un başkanları havlu attılar beceremiyoruz diye, bakanlık devraldı. Ama İzmir kendi kaynaklarıyla yapacağım diyor. Çünkü burada her kuruşun hesabı verilir, arkasında durulur. Daha farklı açıklama yapayım. İzmir metro kilometresini 60 milyon TL'ye, Ankara 100 milyon TL'ye İstanbul 150 TL'ye yapıyor. Üç misli fark var. Neden ‘Borçlarımı ödedim' diyor. Her kuruşun hesabını verdiği için. Sadece bunu İzmir yapmıyor, Aydın'a, Muğla'ya gidin, Tekirdağ'a gidin aynı başarıyı oralarda da görürsünüz. Nerede bir CHP'li belediye başkanı varsa, demokrasi, ekonomi, eşitlik, sokaklarında özgürce yürüyen vatandaşlar var. İstanbul'u düşünün nefes almak için İstanbullu Sarıyer'e, Beşiktaş'a gider. Neden? Buralarda hayat, sanat, özgürlük var. Her şeyden önemlisi insana saygı var. Başkan Kocaoğlu, ‘11 kilometre olarak devraldım raylı sitemi, şimdi 130 kilometreye çıkardım' diyor. Para geliyor mu Ankara'dan? Ankara'dan engel geliyor. Aziz Bey'le ilgili operasyon da yapıldı. 400 yıldan yargılanıyor. İster 400 ister 1400 yıl olsun, biz inandığımız yoldan asla dönmeyeceğiz. Tek hedefimiz halka hizmettir.”

‘Bu fuarla parsel parsel satanlar kaybedecek’

İstanbul ve Ankara'nın yaşanabilir kent olmaktan çıktığını savunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Eğer ABD'deki STK'lar İzmir kentini en saygın kentlerden biri kabul ediyorsa sosyal demokrat belediye başkanının varlığındandır. İstanbul yaşanabilirliğinden uzaklaşıyorsa AKP'li belediye başkanların varlığındandır. Her şeyi sattılar. Burada tarihi yerler, fabrikalar satılmadı. Ne yapıldı? Eskişehir'deki gibi kültür merkezleri yapıldı. Fabrikaların dokusu değişmedi. En güzel sanat merkezleri de burada. Bütün Avrupa'nın baktığı opera binasının temeli atılacak. İzmir sadece Türkiye'nin değil dünya kenti olacak. 21. yüzyıl büyük metropollerin birbiriyle yarıştığı yıldır. Milano, Roma birbiriyle yarışır, kim daha çok turist çekecek, hangi kent daha etkin olacak. Bu alanda en ciddi rekabeti yapan İzmir'dir. Şanını inşallah bütün dünyaya duyuracağız. Bu fuarla kim kazandı? İzmir, İzmirliler kazandı. Otellerde yer yok, esnafı, taksi şoförü herkes kazanıyor. Kim kaybediyor. Kendi yönettiği kenti parsel parsel satanlar kaybediyor, kaybedecekler."

Türkiye'de yerel yönetimlerde yenilikleri getiren CHP'liler olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk metro, kazması Ankara'da vuruldu. İlk kentsel dönüşüm, ilk tercihli yollar. Tamamı CHP'li belediyeler tarafından yapılmıştır. Şimdi en büyük fuar merkezini açıyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin en büyük doğal yaşam parkı da İzmir'de. Kime katkısı İzmir'e, İzmirlilere.”

‘Kul hakkının günahını biliyorsanız 7 Haziran'da tercih yapın’

Kılıçdaroğlu, önümüzdeki genel seçimlerin çok önemli olduğuna değinerek sadece 4 yıl istediğini dile getirdi. Kılıçdaroğlu, buraya gelirken önünü kesen bir vatandaşımızın ‘Ne olursun bizi bu haramilerden kurtarın' dediğini hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü: "İzmirlilere, İzmir'den bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Kul hakkı yemenin en büyük günah olduğunu, halka hesap vermenin siyasetin namusu olduğunu kabul ediyorsanız, 7 Haziran'da tercihinizin belli olması lazım, Türkiye'nin yeniden şahlanması lazım. Bunun için 4 yıl istiyorum. 4 yıl içinde yeni bir Türkiye olacaktır. Ayrımcılık yapan değil, hiç kimsenin yaşam tarzı, etnik kimliğiyle değil, yeni bir siyaset anlayışına kaim bir Türkiye olacaktır. Söz veriyorum ve sözümün arkasında duracağım. İzmir'de sanattan söz etti. İzmir sanatın odağıdır. Sanat bir toplumun yaşam kalitesini belirler. Eğer bir toplumun yaratıcılığını ön plana çıkarmak istiyorsanız sanatı, sanatçıyı yücelteceksiniz. CHP'li belediyelerin olduğu her yerde bunlar yapılıyor. Daha çok şey yapacağız, söz veriyoruz. İzmir'de diğer belediyelerde başarıyoruz. Sıra geldi Türkiye'ye. Türkiye'de de başaracağız. Uygar bir Türkiye'yi yeniden ayağa kaldıracağız.”

‘Milletvekilleri yürüyen merdivenden düştü’

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından kurdele kesimiyle Fuar İzmir'in açılışı yapıldı. Açılışın ardından fuar alanını gezen Kılıçdaroğlu'na yoğun ilgi görüldü. Kılıçdaroğlu yürüyen merdivenlerden çıkarken de yoğun izdihamdan dolayı bazı vatandaşlar düşerek ezilme tehlikesi geçirdi. Aralarında İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam ile TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu da sendeleyerek yere düşmekten son anda kurtuldu. Zor anlar yaşayan Güldal Mumcu'nun ayakkabısı çıktı. Özgür Öztürk isimli vatandaş hafif yaralanarak ambulansa götürüldü.

‘Bize de ayrım yapılmasın istiyoruz’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da, "Bugün İzmir'in düğün günü, bayramı. Türkiye'ye ekonomik bağımsızlık yolunu açan İzmir, bugün büyük bir onuru yaşıyor. Nasıl sevinmeyelim, nasıl gururlanmayalım. İzmir Fuarı'nın kurucusu Sayın Dr. Behçet Uz'dan aldığımız bayrağı bugün çok daha yukarılara taşıdık. Bu başarı tüm İzmirli hemşehrilerimindir. Sayın Genel Başkanım İzmir'in yerel yönetimi olarak geçmiş kültürlerle bağları güçlü, yeniliklere ayak uyduracak şekilde dinamik, refah düzeyi yüksek, çevresindeki doğal yaşamı suyu ve havayı korumuş bir İzmir için uğraş veriyoruz. Hakça planlama yaparak, hizmet ve yatırımları adaletli dağıtıyor, herkese aynı nazardan bakıyoruz. Bize de aynı nazardan bakılsın, ayrım yapılmasın istiyoruz. Borç ödeme ahlakında örnek bir belediyeyiz. Hazineye olan borcumuzu 2012 yılında hedeflediğimiz tarihten 6 ay önce bitirdik. Kredi notumuzu son 8 yıl içerisinde 9 basamak birden artırdık. 11 kilometre olarak devraldığımız raylı sistem hattını 130 kilometreye çıkarttık. Toplu ulaşımı çevreci araçlarla, yolcu gemileri, tramvaylar ve elektrikli otobüslerle takviye ediyoruz. Yerelde kalkınmanın topyekün olacağını biliyoruz. Bu nedenle tarımın gelişmesi için özveriyle çalışıyoruz. Özetle bugünün ve yarınların İzmir'i için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışacağız. ”

Rakamlarla fuar İzmir

Kentin gelişen fuarcılık potansiyeline cevap vermek ve sektörün önünde yeni kapılar açmak amacıyla harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Fuar İzmir için 400 milyon TL'lik yatırım yaptı. Kavşak ve monoray projeleriyle birlikte öz kaynaklarla yapılan yatırım tutarının 600 milyon TL olacağı bildirildi. Tesisin kurulduğu 337 bin metrekare alandaki kamulaştırmalar içinde 40 milyon TL harcandı. Türkiye'nin en büyük fuar kompleksi olarak inşa edilen Fuar İzmir'le birlikte kente yeni ve büyük çaplı fuarlar kazandırılması, mevcut fuarların büyütülerek uluslararası alana taşınması hedefleniyor.