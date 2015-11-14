Paris'te IŞİD katliamı

Fransa’nın başkenti Paris’te bir konser salonu ile bazı restoran ve barlarda silah ve bombayla 6 ayrı saldırı gerçekleştirildi. Ülkede 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez bu boyutta bir OHAL ilan edildi. Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, ülkede sınır kontrollerine başlandığını duyururken, G-20 Liderler Zirvesi'ne de katılmayacağını duyurdu. Saldırılarda ölü ve yaralı sayısına dair açıklama yapılmazken 150'den fazla ölü, 200'den fazla yaralı olduğu tahmin ediliyor.