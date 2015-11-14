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Obama: Fransız halkıyla, dünya ülkeleriyle birlikte teröre karşı savaşmaya devam edeceğiz

"Fransız yetkililer açıklama yapmadan saldırının kim tarafından gerçekleştirildiği konusunda spekülasyon yapmak istemiyorum"

14 Kasım 2015 03:00

Fransa'nın başkenti Paris'te eş zamanlı olarak meydana gelen silahlı saldırılar ve patlamalarla ilgili açıklama yapan ABD Başkanı Barack Obama, Fransa'nın en eski müttefikleri olduğunu ve yardım için Fransa'nın her zaman yanında olacaklarını söyledi. 

Açıklamasının ardından soru almayan Obama, şunları söyledi:

Bu bir terör saldırısı. Fransız halkıyla dünya ülkeleriyle teröre karşı savaşmaya devam edeceğiz. Şu an detayları bilmiyoruz. Şu anda durum hala çok ciddi. Şu anda Fransa Cumhurbaşkanının yoğun olduğunu düşünüyorum henüz kendisini aramadım. Bu gerçekten çok can yakıcı bir durum. Bunun Nasıl olduğunu biliyoruz. Fransa'nın yanında olacağız. Önümüzdeki günlerde neler olup bittiğini anlayacağız. Önümüzdeki günlerde Fransız yetkililerden bilgi alacağız. Fransız yetkililer açıklama yapmadan saldırının kim tarafından gerçekleştirildiği konusunda spekülasyon yapmak istemiyorum.

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