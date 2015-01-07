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Paris Katliamı

Dünya Fransa'nın başkenti Paris'te Charlie Hebdo dergisine yapılan saldırıyla sarsıldı. 2 polis ve 10 gazetecinin hayatını kaybettiği dergi, Hz. Muhammet'in karikatürünü yapmakla gündeme gelmişti

T24Derleyen: T24

ETİKETLER

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07 Ocak 2015 15:55

Paris'te, Hz. Muhammed karikatürleri yayımlayan Charlie Hebdo dergisine silahlı saldırı; en az 12 ölü!

Paris'te mizah dergisi Charlie Hebdo'nun merkezine Kalaşnikof ve roketatarlı saldırı düzenledi

07 Ocak 2015 16:07

Paris'te 12 kişinin öldüğü silahlı saldırının görüntüleri

Kalaşnikoflu saldırıda en az 12 kişi öldü, 4'ü ağır 9 kişi de yaralandı

07 Ocak 2015 16:38

Fransa Cumhurbaşkanı'ndan Paris'teki saldırı ile ilgili ilk açıklama

Fransa Cumhurbaşkanı François Holllande mizah dergisi Charlie Hebdo'ya düzenlenen saldırı ile ilgili, 'Kimse Fransa'da bu şekilde davranamaz' dedi

07 Ocak 2015 16:23

Hollande'dan saldırı açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, 'Charlie Hebdo' dergisine düzenlenen saldırı sonrası açıklamada bulundu.

07 Ocak 2015 15:59

Paris'te mizah dergisine kanlı baskın

Fransa'nın başkenti Paris'te İslam karşıtı karikatürler yayınlayan 'Charlie Hebdo' dergisi silahlı saldırganların baskınına uğradı. Olayda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

07 Ocak 2015 16:50

İşte Charlie Hebdo'nun son kapağı

Fransız Charlie Hebdo dergisine yapılan silahlı saldırıda en az 12 kişi yaşamını yitirdi

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