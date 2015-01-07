Paris Katliamı

Diğer
Dünya Fransa'nın başkenti Paris'te Charlie Hebdo dergisine yapılan saldırıyla sarsıldı. 2 polis ve 10 gazetecinin hayatını kaybettiği dergi, Hz. Muhammet'in karikatürünü yapmakla gündeme gelmişti
ETİKETLER
Paylaş:
07 Ocak 2015 15:55
Paris'te mizah dergisi Charlie Hebdo'nun merkezine Kalaşnikof ve roketatarlı saldırı düzenledi
07 Ocak 2015 16:07
Kalaşnikoflu saldırıda en az 12 kişi öldü, 4'ü ağır 9 kişi de yaralandı
07 Ocak 2015 16:38
Fransa Cumhurbaşkanı François Holllande mizah dergisi Charlie Hebdo'ya düzenlenen saldırı ile ilgili, 'Kimse Fransa'da bu şekilde davranamaz' dedi
07 Ocak 2015 16:23
Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, 'Charlie Hebdo' dergisine düzenlenen saldırı sonrası açıklamada bulundu.
07 Ocak 2015 15:59
Fransa'nın başkenti Paris'te İslam karşıtı karikatürler yayınlayan 'Charlie Hebdo' dergisi silahlı saldırganların baskınına uğradı. Olayda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.
07 Ocak 2015 16:50
Fransız Charlie Hebdo dergisine yapılan silahlı saldırıda en az 12 kişi yaşamını yitirdi
Daha Fazla
© Tüm hakları saklıdır.