Paris Katliamı

07 Ocak 2015 16:38

Fransa Cumhurbaşkanı'ndan Paris'teki saldırı ile ilgili ilk açıklama

Fransa Cumhurbaşkanı François Holllande mizah dergisi Charlie Hebdo'ya düzenlenen saldırı ile ilgili, 'Kimse Fransa'da bu şekilde davranamaz' dedi