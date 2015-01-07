Hollande'dan saldırı açıklaması



Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, olay yerini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Saldırı, Paris'in doğusundaki 11. Arrondissement semtinde meydana geldi.

Olayın bir terör saldırısı olduğundan kuşku duymadığını belirten Cumhurbaşkanı François Hollande, en az 11 kişinin öldüğünü, 4 kişinin de ağır yaralandığını söyledi. Hollande, saldırının Fransa için bir şok olduğunu kaydetti.

Baskını düzenleyen silahlı kişiler olay yerinden kaçmayı başardı. Güvenlik güçleri saldırganları yakalamak için Fransa genelinde alarma geçirildi.

"Charlie Hebdo" dergisi yayınladığı Hz. Muhammed karikatürleri nedeniyle ölüm tehditleri alıyordu. 2011 yılında "Şeriat" özel sayısı çıkaran dergi genel yayın yönetmeni olarak Hz. Muhammed'i belirlemiş, bunun üzerine derginin merkezi kimliği belirsiz kişilerce kundaklanmıştı.