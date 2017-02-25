Karargâh rahatsız: Haber başlığıydı, krizin adı oldu

Hürriyet’in 25 Şubat’ta manşetinden ‘7 eleştiriye 7 yanıt’, iç sayfadaysa ‘Karargâh rahatsız’ başlığıyla yayımlanan haber üzerine başlayan krizde peş peşe açıklamalar geldi. ‘Karargâh rahatsız’ başlığıyla Hürriyet’in darbeci eğilimleri kışkırtmak istediği iddiaları öne sürülürken Bakırköy Başsavcılığı haber için cunta soruşturması başlattı. Başbakan Binali Yıldırım habere ilişkin olarak “Karargâh Rahatsız' bu manşeti hatırlıyorsunuz değil mi? 28 Şubat öncesi büyük denen gazeteler bu manşetleri atarak halkın seçtiği iktidarı alaşağı etmek için her türlü tezgahı kurdular. Manşet atarak hükümete ayar vermeye çalışıyorlar” dedi. Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat ise haberi savunarak Haberlerin içini doğru düzgün okumuyoruz. Biz Genelkurmay Başkanlığı’na görüşlerini sorduk. Haberin ayrıntısı okunmadığı için gözden kaçtı. Biz Hürriyet gazetesi ve Doğan Grubu olarak demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Cumartesiden itibaren katıldığı açılış törenlerinde gelişmeler hakkında konuşmayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili ilk değerlendirmeyi bugün yaptı. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın da yer aldığı heyetin Pakistan ziyareti öncesinde konuşan Erdoğan, “Çok çok çirkin, terbiyesizlik, seviyesizlik" ifadesini kullandı. "Bunlar tabii bizleri rahatsız ettiği gibi, TSK'yı haydi haydi rahatsız etmiştir" diyen Erdoğan, “Devleti kendi içinde birbirine düşürmeye kimsenin hakkı yoktur. Bunlar, bunların eski alışkanlıklarıdır. Herkes yerini, konumunu bilecek. Bizi kendi içimizde kim birbirine düşürmeye çalışıyorsa bunun bedelini ağır ödeyecektir” açıklamasını yaptı. Bu sırada Hürriyet’te daha önce planlanan yönetim değişikliği yürürlüğü konarak genel yayın yönetmenliğine Sedat Ergin’in yerine Fikret Bila getirildi. Genelkurmay Başkanlığı, haberin yayımlanmasından 4 gün sonra Hulusi Akar’ın Binali Yıldırım ve Tayyip Erdoğan’la görüşmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada haberin içeriğine ilişkin bilgilendirmeyi kendilerinin yaptığını ancak rahatsızlık ifadesinin kullanılmadığını duyurdu. Bu açıklamayı Hürriyet’in internet sitesinden yapılan yazılı açıklama izledi. Açıklamada “Bu başlığa böyle bir anlam yüklenmesi aklımızın ucundan dahi geçmemiştir. Böyle bir kasıt kesinlikle söz konusu değildir. Kasıt bu olmamakla birlikte ‘karargahta rahatsızlık’ başlığı maksadı aşan bir editoryal hata olarak görülebilir. Bunun için üzgünüz” dendi.