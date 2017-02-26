Diriliş Postası'ndan Hürriyet'e: Anadolu rahatsız; 15 Temmuz'da yarım kalan işimizi görelim!

Hükümete yakınlığıyla bilinen Diriliş Postası gazetesi, Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın imzasıyla gazetenin dünkü nüshasında "Karargâh rahatsız" başlığıyla yayımlanan habere tepki gösterdi. "Anadolu rahatsız" manşetiyle çıkan Diriliş Postası, haberde "'Karargâh rahatsız' haberi Hürriyet gazetesinden Hande Fırat’ın hayal dünyasının bir uydurmasıysa bu rezilliği temizleme görevi TSK'nındır. Yok eğer gerçekse buyursunlar gelsinler 15 Temmuz’da yarım kalan işimizi görelim" ifadesini kullandı.

Haberle ilgili neler konuşuldu?

"Hande Fırat intihar etti"

Gazeteci Cem Küçük, haberin "Rezalet" olduğunu iddia etmişti. Hande Fırat'ın söz konusu haberle "intihar ettiğini" savunan Küçük, açıklamalarına şöyle devam etmişti:

“Demokratik bir ülkede böyle bir manşeti atmak düşünülemez bile, Hande Fırat hiç mi utanmadın? TSK başörtüsü kararından karargah rahatsızmış. Haddinizi bilin. Bu milletin emrindesiniz. TSK ve medyadaki son darbeciyi tutuklayana dek bu milletin darbecilerle mücadelesi sürecek. Aydın Doğan, Kemalist askeri darbeleri hep destekledi ve olursa yine destekleyecek. Doğan’ın aklı darbe ihtimalinde.”

“Sivil otoritenin aldığı bir kararla ilgili memurlar aleyhte haber yaptıramaz. Bu TCK’ya göre suçtur. Hangi general ‘Karargah rahatsız’ haberini yaptırmışsa bu suçtur. Sivil hükümete meydan okumaktır. Hande Fırat da suç ortağıdır”

“Savcılara bu darbeci manşeti kimin attırdığını açıklayacaksınız demokrasi düşmanları. TSK’da sadece FETÖ’cüler darbeci değildir. TSK’da binlerce Talat Aydemir vardır. Bunların hepsi tutuklanacak”

"Doğan medyaya soruşturma açılmalı"

Sabah yazarı Hilal Kaplan, söz konusu haber nedeniyle Doğan Medya Grubu'na soruşturma açılması gerektiğini savunarak, “Herkes haddini bilecek. Cumhurbaşkanı ile millet sizi ‘FETÖ Silahlı Kuvvetleri’ olmaktan kurtardı. Başörtüsünden önce hainlerden rahatsız olsaydınız. Haber operasyonsa da açığa çıkmalıdır” demişti.

‘Akar dışı iradenin itirafı’

Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler, habere görüş bildiren ‘Talat Aydemir bozması’ dediği kişilerin isimlerinin açıklanmasını istemişti.

‘Millete hakaret’

Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik de, “Bu haber; TSK’da Hulusi Akar dışında bir irade olduğunun itirafıdır ve 15 Temmuz’a rağmen askerine tek bir laf ettirmeyen millete hakarettir” diye yazmıştı.

"Darbeye karşıymış gibi medya karaborsacılığı dönemi bitti; sana ne oluyor be adam, başka kapıya!"

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, "Anlamıyor musun komutan siyasi iradeye değil, muhalefetin şom ağızlılarına cevap veriyor. Siyasi iradeye ima yollu bile tek laf etmemiş. Sana ne oluyor be adam. Hadi başka kapıya git. Bu ülkede darbe bezirgânlığı bitti. Ama darbeye karşıymış gibi medya karaborsacılığı yapma dönemi de bitti" diye yazdı.

Diriliş Postası: Anadolu rahatsız!

Diriliş Postası'nın, gazetenin bugünkü (26 Şubat 2017) nüshasında manşetten görüdüğü 'Anadolu rahatsız' başlıklı hazber şöyle:

Milli iradenin hakim olmasına dayanamayan birtakım eski kafa, vesayetçi generallerin eskiden olduğu gibi gazetelere haber sızdırıp “Rahatsız oluyoruz” diyerek isimlerini gizleyip Türkiye'yi darbeyle tehdit etmesinden halk rahatsız oldu. “Ne düşünüyorsunuz” diye sorduğumuz vatandaşlar “Tanklarını, uçaklarını alıp gelsinler. Zaten adam olsalar ortaya çıkıp konuşurlardı” sözleriyle meydan okudu. “Karargâh rahatsız” haberi Hürriyet Gazetesi’nden Hande Fırat’ın hayal dünyasının bir uydurmasıysa bu rezilliği temizleme görevi TSK'nındır. Yok eğer gerçekse buyursunlar gelsinler 15 Temmuz’da yarım kalan işimizi görelim!

15 Temmuz işgal girişiminin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin FETÖ’cülerden temizlenerek milli değerlere bürünmesi ve antidemokratik uygulamaların kaldırılmasından rahatsızlık duyan Hürriyet Gazetesi, darbecilerin sözcüsü oldu.

Başörtüden rahatsızlarmış

Hürriyet Gazetesi’nin Hande Fırat imzasıyla "7 eleştiriye 7 yanıt" manşetiyle verdiği haberde TSK içerisindeki sözde bir cuntanın rahatsızlıkları dillendirildi. Skandal ve adeta muhtıra özelliği taşıyan alçak haberde, millet düşmanı cuntanın rahatsız olduğu en önemli gündemin Milli Savunma Bakanlığı’nın yaptığı düzenlemeyle "TSK’da başörtüsü serbestliği" getirilmesi olduğu kaydedildi. Ayrıca, ismi-cismi belli olmayan cuntanın, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile siyasi geziler yapmasına karşı olduğu vurgulandı.

28 şubat zihniyeti

Darbe çığırtkanlığı yapılan skandal haber, akıllara 28 Şubat darbesi ve AK Parti hükümetine verilen 27 Nisan e-muhtıra dönemindeki haberleri getirdi.

Gelin hepinizi bekliyoruz

15 Temmuz’da göğsünü siper ederek vatanı kurtaran millet, darbe arzusunu ortaya koyan Hürriyet Gazetesi’nin haberine ateş püskürdü. Vatandaşlar, “Tanklarını uçaklarını alıp gelsinler, işgalcileri kovmaya hazırız, topunuz birden gelin” şeklinde binlerce mesaj yayınladı. Diğer yandan küstah haber sonrası Hürriyet’e yönelik hukuki bir tedbir alınıp alınmayacağı merak konusu oldu...

Hande Fırat’a sorular!

Cuntanın arzularını haberleştiren, milli iradeyi tehdit etmeye kalkan Hande Fırat, haber kaynağın kim? Muhtıra benzeri haberini patronunun arzuları üzerine mi, yoksa TSK içerisindeki kripto FETÖ’cü, NATO’cu ya da Ulusalcılar ile yaptığın konuşmalar üzerine mi hazırladın?

TSK içerisinde başörtü düşmanı subayları tanıyor musun? Darbe hazırlığı mı yapılıyor? Seni de bilgilendirdiler mi, onlara aracı mısın? Eğer haberin bir hayal ürünü değilse seni aracı olarak kullanan darbeseverlerin kimliğini açıklayacak mısın? Yoksa haberin, Doğan Medya Grubu tarafından mı çarpıtıldı?