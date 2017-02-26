Ertuğrul Özkök: Darbeye karşıymış gibi medya karaborsacılığı dönemi bitti; sana ne oluyor be adam, başka kapıya!

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, gazetenin Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın imzasını taşıyan ve "Karargâh rahatsız" başlığıyla yayınlanan habere hükümete yakınlığıyla bilinen köşe yazarları tarafından yöneltilen eleştirilerle ilgili olarak "Anlamıyor musun komutan siyasi iradeye değil, muhalefetin şom ağızlılarına cevap veriyor. Siyasi iradeye ima yollu bile tek laf etmemiş. Sana ne oluyor be adam. Hadi başka kapıya git. Bu ülkede darbe bezirgânlığı bitti. Ama darbeye karşıymış gibi medya karaborsacılığı yapma dönemi de bitti" diye yazdı.

Karargâh rahatsız

Hürriyet'ten 'Karargâh rahatsız' haberine ilişkin açıklama: İftirada sınır tanımıyorlar, pespayelik!

Habere dair neler konuşuldu?

"Hande Fırat intihar etti"

Gazeteci Cem Küçük, haberin "Rezalet" olduğunu iddia etmişti. Hande Fırat'ın söz konusu haberle "intihar ettiğini" savunan Küçük, açıklamalarına şöyle devam etmişti:

“Demokratik bir ülkede böyle bir manşeti atmak düşünülemez bile, Hande Fırat hiç mi utanmadın? TSK başörtüsü kararından karargah rahatsızmış. Haddinizi bilin. Bu milletin emrindesiniz. TSK ve medyadaki son darbeciyi tutuklayana dek bu milletin darbecilerle mücadelesi sürecek. Aydın Doğan, Kemalist askeri darbeleri hep destekledi ve olursa yine destekleyecek. Doğan’ın aklı darbe ihtimalinde.”

“Sivil otoritenin aldığı bir kararla ilgili memurlar aleyhte haber yaptıramaz. Bu TCK’ya göre suçtur. Hangi general ‘Karargah rahatsız’ haberini yaptırmışsa bu suçtur. Sivil hükümete meydan okumaktır. Hande Fırat da suç ortağıdır”

“Savcılara bu darbeci manşeti kimin attırdığını açıklayacaksınız demokrasi düşmanları. TSK’da sadece FETÖ’cüler darbeci değildir. TSK’da binlerce Talat Aydemir vardır. Bunların hepsi tutuklanacak”

"Doğan medyaya soruşturma açılmalı"

Sabah yazarı Hilal Kaplan, söz konusu haber nedeniyle Doğan Medya Grubu'na soruşturma açılması gerektiğini savunarak, “Herkes haddini bilecek. Cumhurbaşkanı ile millet sizi ‘FETÖ Silahlı Kuvvetleri’ olmaktan kurtardı. Başörtüsünden önce hainlerden rahatsız olsaydınız. Haber operasyonsa da açığa çıkmalıdır” demişti.

‘Akar dışı iradenin itirafı’

Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler, habere görüş bildiren ‘Talat Aydemir bozması’ dediği kişilerin isimlerinin açıklanmasını istemişti.

‘Millete hakaret’

Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik de, “Bu haber; TSK’da Hulusi Akar dışında bir irade olduğunun itirafıdır ve 15 Temmuz’a rağmen askerine tek bir laf ettirmeyen millete hakarettir” diye yazmıştı.

Ertuğrul Özkök'ün Hürriyet gazetesinin bugünkü (26 Şubat 2017) nüshasında yayımlanan 'Sana ne oluyor be adam' başlıklı yazısının bazı bölümleri şöyle:

Asker El Bab’da göğüs göğüse kahramanca savaşıyor.

Burada bazı şom ağızlılar konuşuyor.

* * *

Derdi iktidarla değil. Bazı muhalif çevrelerden gelen sese cevap veriyor.

Ama o ne, öküz altında buzağı değil fil arayan bir başka şom ağızlı Hürriyet’e saydırıyor.

Haksızlığa uğramış bir komutanın hangi lafı battı sana arkadaş:

* * *

- Türban yasağını kaldırma kararını sivil otorite aldı” diyor.

Neyi rahatsız etti bu cümlenin seni.

* * *

-“Amerikalı komutanın ayağına gitmedim, o bize geldi” diyor.

Benim gururumu okşadı. Sen niye alındın?

* * *

- “Evet Cumhurbaşkanı’nın gezilerine katıldım” diyor. İktidar yanlısı bir adam komutanın bunu söylemesinden niye rahatsız olur anlamadım.

- Kardak ziyaretini eleştirene cevap veriyor. Ben de eleştirdim. Komutan bu eleştiriden rahatsız olmuş buna cevap veriyor. Sen niye rahatsız oluyorsun?

* * *

- Komutana “FETÖ’cüyle ortak arsa aldın” demişler. Bu iftiraya cevap vermesin mi?

* * *

Anlamıyor musun komutan siyasi iradeye değil muhalefetin şom ağızlılarına cevap veriyor.

* * *

Siyasi iradeye ima yollu bile tek laf etmemiş.

Sana ne oluyor be adam...

* * *

Hadi başka kapıya git.

Bu ülkede darbe bezirgânlığı bitti. Ama darbeye karşıymış gibi medya karaborsacılığı yapma dönemi de bitti.

İkiyüzlü Müslüman olacağına ateist ol

BU sözü söyledikten sonra şöyle devam etsem:

“Ben Müslümanım, hep camiye giderim, İsmailağa cemaatinin veya şu vakfın mensubuyum deyip, çalışanlarına hak ettikleri maaşı vermez, insanları sömürür, kirli işler çevirir, adaletsizlik ve vicdansızlıklar yaparsan bu ikiyüzlülüktür. Böyle ikiyüzlü olacağınıza ateist olun.”

* * *

Sizce bu lafı kime ederdim...

Nınınınıııın...

Herkes kulaklarını dikmiş söyleyeceğim ismi merakla ve heyecanla bekliyor...

* * *

Kimse korkmasın, kimse hemen heyecanlanmasın...

Kalemine domdom kurşunu sürmeye hazırlananlar da hemen ateş etmeye başlamasın...

* * *

BİR: Laf bana ait değil, Papa Françesko söylüyor...

İKİ: Papa bu lafı Müslümanlar için değil Katolikler için söylüyor.

* * *

Sabah vaazında diyor ki:

“Bir şey söyleyip bir başka şey yapmak skandaldır. İkiyüzlü bir hayattır.”

Arkasından da yukarıda Müslümanlar için yazdığım sözleri Katolikler için söylüyor.

* * *

Gelelim bize...

Elinizi şöyle kalbinize koyarak ve iyi bir Müslüman olarak düşünün...

Papa’nın bu sözlerini, her dine kolayca tercüme etmek mümkün değil mi...

* * *

Hele hele o adaletsizlik, vicdansızlık, yolsuzluk gibi kelimeler var ya...

* * *

Sizin de dilinizin ucuna gelmiyor mu...

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