Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan Hürriyet'e: Halkı, devleti, lideri tehdit ettiler; hesabını verecekler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Star yazarı Yiğit Bulut, Hürriyet'in "Karargâh rahatsız" başlığıyla yayınlanan haberine 'tepki' gösterdi. "Cumartesi günü atılan manşet 'millete, devlete ve lidere açıkça bir tehdittir" diyen Bulut, "Halkı kendi ordusu ile karşı karşıya getirmeye çalışanlar, mutlaka bunun hesabını verecekler" ifadesini kullandı.

Genelkurmay'dan 7 eleştiriye 7 yanıt

Hürriyet, gazetenin Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın imzasını taşıyan ve "Karargâh rahatsız" başlığıyla yayınlanan habere yöneltilen eleştirilerle ilgili olarak açıklama yapmıştı. "Bu hadise başlı başına, Türkiye’de iftirada sınır tanımazlığın en uç örneklerinden biri olarak hafızalara yerleşecektir" denen açıklamada "Herkesin kabul ettiği üzere, sergilediği gazetecilikle darbe girişiminin püskürtülmesinde ve demokrasimizin korunmasında hayli önemli bir rol oynamış olan Ankara Temsilcimiz Hande Fırat’a atılan bu iftiranın pespayeliğini en iyi değerlendirecek olan Türk kamuoyunun sağduyusudur" ifadesine yer verilmişti.

Yiğit Bulut'un "Darbe sevdalıları ortalığa döküldü" başlığıyla yayımlanan (27 Şubat 2017) yazısı şöyle:

Cumartesi günü “malum medya’nın” bir gazetesinde atılan 2 manşet Türkiye’de “kendini ülkenin sahibi sananların” hala nelere kalkışabileceğini göstermesi açısından çok önemliydi...

Yıl 2017... Türkiye 8 ay önce “darbe-işgal” girişimini atlatmış... Ve bugün birileri hala “halka, devlete, HALKIN DEVLET’i teslim ettiği LİDER’e rağmen” kendilerini “sistemin-ülkenin sahibi” görüyorlar ve “halkın tercihlerinin gerekirse silah zoruyla” hayata geçirilmeyeceğini ortaya atıyorlar, aba altından sopa gösteriyorlar... TEHDİT EDİYORLAR... Canları çok yanıyor! Kendi tekellerinde sandıkları ülkede “istedikleri gibi at oynatamıyorlar, ülkenin gerçek sahiplerini eskisi gibi ‘parya’ göremiyorlar”... Sadece son 13 yılda alamadıkları faiz tutarı 1 trilyon TL civarında!

Sevgili dostlar, bu ülkede gerçek bir HALK İKTİDARI tesis ediliyor ve 200 yıllık “yerleşik yapılanmalar” kırılarak, Türkiye “gerçek bağımsızlığa” doğru adımlar atıyor. Bu süreci durdurmak isteyen “yerleşikler ve iç-dış uzantıları-taşeronları” son çırpınışlarını ortaya koyuyorlar... Gözleri o kadar dönmüş ki; HALKI, DEVLETİ VE LİDER’i tehdit ediyorlar... NE YAPARLARSA YAPSINLAR, BAŞARAMAYACAKLAR! TÜRKİYE, 200 YILLIK SIKINTILARINDAN KURTULACAK VE KURTULUŞ SAVAŞINI, SİSTEMSEL DEĞİŞİKLİĞİ DE BAŞARARAK “EN NOKTASINA” TAŞIYACAK!

Sonuç: Lafı fazla uzatmayacağım. Cumartesi günü atılan manşet “Millet’e, Devlet’e ve Lider’e açıkça bir tehdittir.” Bir vatandaş olarak tehdit edenlere diyorum ki; TOPUNUZ BİRLİKTE GELİN! BU SON GELİŞİNİZ OLACAK!

Son söz: Türk Silahlı Kuvvetleri’nin “KURUMSAL KİMLİĞİ’ni” bu tip “algılama oyunlarına bulaştıranlar” ve kendi menfaatleri doğrultusunda “halkı kendi ordusu ile karşı karşıya getirmeye” çalışanlar, mutlaka bunun hesabını verecekler! YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ, GÜÇLÜ, BÜYÜK, CİHANŞÜMUL TÜRKİYE...