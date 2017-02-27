Hande Fırat, 'Karargâh Rahatsız' haberini savundu: Doğru düzgün okumuyoruz

Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, kendi imzasıyla gazetenin cumartesi günkü nüshasındaki 'Karargâh Rahatsız' başlıklı haberine getirilen eleştirilere dair açıklamada bulundu. Eleştirilerin ardından ilk kez konuşan Fırat, "Haberleri doğru düzgün okumuyoruz" dedi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 25 Şubat'ta Hürriyet'te "Karargah rahatsız" başlığıyla yayımlanan haberindeki 'askeri kaynaklar'a soruşturma başlatıldı.

Gazete Duvar'daki habere göre, Genelkurmay Başkanlığı'nın rahatsız olduğu 7 konu manşeti ile gündeme gelen Hande Fırat, bu sabah katıldığı CNN Türk yayınında açıklamalarda bulundu. "Haberlerin içini doğru düzgün okumuyoruz. Biz Genelkurmay Başkanlığı’na görüşlerini sorduk” diyen Fırat, "Haberin ayrıntısı okunmadığı için gözden kaçtı. Biz Hürriyet gazetesi ve Doğan Grubu olarak demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Başbakan: 'Karargâh rahatsız' manşeti atarak hükümete ayar vermeye çalışıyorlar!

Haberle ilgili neler konuşuldu?

"Hande Fırat intihar etti"

Gazeteci Cem Küçük, haberin "Rezalet" olduğunu iddia etmişti. Hande Fırat'ın söz konusu haberle "intihar ettiğini" savunan Küçük, açıklamalarına şöyle devam etmişti:

“Demokratik bir ülkede böyle bir manşeti atmak düşünülemez bile, Hande Fırat hiç mi utanmadın? TSK başörtüsü kararından karargah rahatsızmış. Haddinizi bilin. Bu milletin emrindesiniz. TSK ve medyadaki son darbeciyi tutuklayana dek bu milletin darbecilerle mücadelesi sürecek. Aydın Doğan, Kemalist askeri darbeleri hep destekledi ve olursa yine destekleyecek. Doğan’ın aklı darbe ihtimalinde.

“Sivil otoritenin aldığı bir kararla ilgili memurlar aleyhte haber yaptıramaz. Bu TCK’ya göre suçtur. Hangi general ‘Karargah rahatsız’ haberini yaptırmışsa bu suçtur. Sivil hükümete meydan okumaktır. Hande Fırat da suç ortağıdır.

“Savcılara bu darbeci manşeti kimin attırdığını açıklayacaksınız demokrasi düşmanları. TSK’da sadece FETÖ’cüler darbeci değildir. TSK’da binlerce Talat Aydemir vardır. Bunların hepsi tutuklanacak”

"Doğan medyaya soruşturma açılmalı"

Sabah yazarı Hilal Kaplan, söz konusu haber nedeniyle Doğan Medya Grubu'na soruşturma açılması gerektiğini savunarak, “Herkes haddini bilecek. Cumhurbaşkanı ile millet sizi ‘FETÖ Silahlı Kuvvetleri’ olmaktan kurtardı. Başörtüsünden önce hainlerden rahatsız olsaydınız. Haber operasyonsa da açığa çıkmalıdır” demişti.

‘Akar dışı iradenin itirafı’

Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler, habere görüş bildiren ‘Talat Aydemir bozması’ dediği kişilerin isimlerinin açıklanmasını istemişti.

‘Millete hakaret’

Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik de, “Bu haber; TSK’da Hulusi Akar dışında bir irade olduğunun itirafıdır ve 15 Temmuz’a rağmen askerine tek bir laf ettirmeyen millete hakarettir” diye yazmıştı.

"Darbeye karşıymış gibi medya karaborsacılığı dönemi bitti; sana ne oluyor be adam, başka kapıya!"

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, "Anlamıyor musun komutan siyasi iradeye değil, muhalefetin şom ağızlılarına cevap veriyor. Siyasi iradeye ima yollu bile tek laf etmemiş. Sana ne oluyor be adam. Hadi başka kapıya git. Bu ülkede darbe bezirgânlığı bitti. Ama darbeye karşıymış gibi medya karaborsacılığı yapma dönemi de bitti" diye yazdı.