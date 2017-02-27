Hürriyet'in 'Karargâh rahatsız' haberine 'cunta' soruşturması!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Hürriyet'in "Karargâh rahatsız" başlığıyla yayımlanan haberinde dayanak olarak gösterilen "askeri kaynaklar" hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gazetenin Ankara temsilcisi Hande Fırat'ın da ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Savcılığın açıklamasında, ''Hürriyet gazetesinde yayımlanan 'karargâh rahatsız' başlıklı haber içeriğinde bahsedilen karargâhın hükümetin icraatlarını önlemeye yönelik bir cunta yapılanması olabileceği izlenimi edinildiğinden ve bu hususta bir şikayet dilekçesi verilmesi de nazara alınarak konu hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır" dendi.

Söz konusu habere ilişkin olarak Hürriyet'in yaptığı açıklamada "Hande Fırat, habercilik amacıyla Orgeneral Akar’a yönelik söz konusu eleştiri ve suçlamaları Genelkurmay Başkanlığı İletişim Dairesi’ne sormuş, aldığı yanıtları da yine gazetecilik ölçüleri içinde haberleştirmiştir" ifadesi kullanılmıştı.

Hürriyet'ten 'Karargâh rahatsız' haberine ilişkin açıklama: İftirada sınır tanımıyorlar, pespayelik!

"Hükümetin icraatlarını önlemeye yönelik cunta yapılanması..."

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehmet Hakan Sağlam tarafından yapılan suç duyurusunu işleme koyan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, ''25 Şubat 2017 tarihinde Hürriyet gazetesinde yayımlanan 'karargah rahatsız' başlıklı haber içeriğinde bahsedilen karargahın hükümetin icraatlarını önlemeye yönelik bir cunta yapılanması olabileceği izlenimi edinildiğinden ve bu hususta bir şikayet dilekçesi verilmesi de nazara alınarak konu hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Adliye çıkışında basın mensuplarına konuşan Mehmet Hakan Sağlam, karargahta rahatsız olan kişilerin kimler olduğunu öğrenmek istediklerini belirterek, "Türkiye, 15 Temmuz gibi bir olay yaşadı. 15 Temmuz'da bu ülke 250 şehit verdi, yaklaşık 3 bine yakın insan da gazi durumuna düştü. Ülke neredeyse bir kan gölüne dönecekti. Belki Türkiye Cumhuriyetinin bölünmesiyle 10-15 devletin çıkarılması mümkün olacaktı. Bu kadar olaya rağmen hala ordu içerisinde bu tür eylemi düşünebilecek insanlar varsa, vatan hainleri varsa bunların tespit edilmesi amacıyla suç duyurusunda bulundum'' dedi.

İşte Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusu

Ne olmuştu?

Hande Fırat'ın imzasını taşıyan haberde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’a yönelik eleştiriler ve bazı iddiaların TSK'da rahatsızlık yarattığı iddia edilmişti. Haberde şu ifadelere yer verilmişti:

"Bu kritik süreçte Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’a yönelik eleştiriler ve bazı iddialar da gündeme geliyor. İddia ve eleştiriler, TSK’yı yıprattığı gerekçesiyle Genelkurmay’da rahatsızlık yaratıyor. TSK, 'Ayarı kaçmış eleştiriler ile gerçekdışı bilgilere dayalı bazı haberlerle' ordunun başarısının gölgelenmeye çalışıldığını düşünüyor"

Genelkurmay'dan 7 eleştiriye 7 yanıt

Söz konusu haber, çok sayıda köşe yazarı ve siyasetçinin tepkisine yol açmıştı.

Hürriyet: İftirada sınır tanımıyorlar

Hürriyet, "Karargâh rahatsız" başlığıyla yayınlanan habere yöneltilen eleştirilerle ilgili olarak cumartesi günü (25 Şubat 2017) açıklama yapmıştı. "Bu hadise başlı başına, Türkiye’de iftirada sınır tanımazlığın en uç örneklerinden biri olarak hafızalara yerleşecektir" denen açıklamada "Herkesin kabul ettiği üzere, sergilediği gazetecilikle darbe girişiminin püskürtülmesinde ve demokrasimizin korunmasında hayli önemli bir rol oynamış olan Ankara Temsilcimiz Hande Fırat’a atılan bu iftiranın pespayeliğini en iyi değerlendirecek olan Türk kamuoyunun sağduyusudur" ifadesine yer verilmişti.

Başbakan Binali Yıldırım da tepki göstermişti

Kahramankazan'da konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Hürriyet'in söz konusu haberine yönelik tepkisini şu sözlerle dile getirmişti:

"Bugünlerde birilerine bir şeyler oluyor. Eskiden, manşetlerle hükümetlere ayar verirlerdi. AK Parti geldi, artık manşetlerle hükümet kurmak, yıkmak tarih oldu. 'Karargah Rahatsız' bu manşeti hatırlıyorsunuz değil mi? 28 Şubat öncesi büyük denen gazeteler bu manşetleri atarak halkın seçtiği iktidarı alaşağı etmek için her türlü tezgahı kurdular. Manşet atarak hükümete ayar vermeye çalışıyorlar"