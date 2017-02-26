Başbakan: 'Karargâh rahatsız' manşetleriyle hükümete ayar vermeye çalışıyorlar

Başbakan Binali Yıldırım, Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın imzasıyla gazetenin dünkü nüshasında "Karargâh rahatsız" başlığıyla yayımlanan habere tepki gösterdi. Yıldırım, "Bugünlerde birilerine bir şeyler oluyor. Eskiden, manşetlerle hükümetlere ayar verirlerdi. AK Parti geldi, artık manşetlerle hükümet kurmak, yıkmak tarih oldu. 'Karargah Rahatsız' bu manşeti hatırlıyorsunuz değil mi? 28 Şubat öncesi büyük denen gazeteler bu manşetleri atarak halkın seçtiği iktidarı alaşağı etmek için her türlü tezgahı kurdular. Manşet atarak hükümete ayar vermeye çalışıyorlar" dedi.

Başbakan, anayasa değişikliği referandumuna dair ilk mitingini darbe girişiminden sonra ismi değiştirilen Kahramankazan'da gerçekleştirdi. Burada halka seslenen Yıldırım, "Sizin bu ilçeyi dar ettiğiniz örgütün elebaşısı Pensilvanya'da bu evetleri duydukça kriz geçiriyor, fenalaşıyor. Bölücü terör örgütü PKK, darlanıyor, kuduruyor. Çünkü diyorlar ki, 'Eyvah, 48 günümüz kaldı. 48 gün sonra millet sandığa gidecek evet diyecek, bizim de biletimizi kesecek'" dedi.

Ankara'da konuşan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Darbecilerin zihniyetini sonsuz kadar silecek"

"15 Temmuz gecesiydi, devletin içine çöreklenen ve ihanet edeceği günü bekleyen bir grup azılı terörist 'doğru zaman' diyerek işe koyuldu. Kahramankazanlı kardeşlerim ne yaptı? Darbecilere millet ve demokrasi düşmanlarına canınız pahasına meydanları dar ettiniz. Bu alçak darbe girişimine karşı onurlu, haysiyetli direnişinizi ortaya koydunuz. 8 bin kişiyle darbecilerin ele geçirdiği Akıncı Kışlasını kuşatan siz Kahramankazanlılar oldunuz. Uçaklar kalkmasın diye bütün yılın ekinini, tarlasını yakan da sizdiniz. Darbeye karşı ilk sivil dayanışmayı, direnişi başlatan da Kahramankazan'ın kahraman insanları oldu.

"15 Temmuz milletin zaferidir. O zaferde ilk cümleyi Kahramankazanlılar söyledi. F-16'lardan korkmadınız, canınızı siper ettiniz. Kahramankazan 16 Nisan'da sandığa gidecek, 15 Temmuz darbecilerin zihniyetini Türkiye'de sonsuza kadar silinmesini sağlayacak.

"FETÖ elebaşı kriz geçiriyor, PKK kuduruyor"

"Sizin bu ilçeyi dar ettiğiniz örgütün elebaşısı Pensilvanya'da bu evetleri duydukça kriz geçiriyor, fenalaşıyor. Bölücü terör örgütü PKK, darlanıyor, kuduruyor. Çünkü diyorlar ki, 'Eyvah, 48 günümüz kaldı. 48 gün sonra millet sandığa gidecek evet diyecek, bizim de biletimizi kesecek'.

"Buraya Kazan'a, 15 Temmuz'dan hemen sonra geldik. İçimiz buruktu, hala da öyle. 9 vatan evladını Kazan'da toprağa verdik. Bu şehitlerimizin bize emaneti olan bu mübareket vatanımız için bir görevimiz var. 16 Nisan'da sandıklara gideceğiz. Terör güruhlarını sevindirmeyeceğiz, yeni anayasa bu ülkeye huzur getirecek, kardeşlik getirecek. İstikrarın devamı için, ülkenin birliğini, beraberliğini daha da güçlendirmek için yeni anayasaya evet diyeceğiz.

Dün Ankara'nın en büyük spor salonunda binlerce millet sevdalısıyla bir olduk. Gördük ki, oranın coşkusu sel olup 81 ile akıyor. Şimdi görüyorum ki, Kahramankazan'da da siz işi çoktan bitirmişsiniz. 15 Temmuz'da milli iradesini, demokrasisini canıyla, kanıyla savunan Kahramankazanlılar kararını vermiş. 16 Nisan'ı sabırsızlıkla bekliyorsunuz.

"Kılıçdaroğlu gibi 'Referandum kararı bizi bağlamaz', 'Referandum sonucunu tanımayız' demedik"

Ve nihayet 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulundular. Allah'ın yardımı, milletimizin verdiği güçle yolumuza devam ediyoruz. Gezi olayları, 17-25, faiz lobisinin planları hepsi boşa çıktı. Çünkü biz milletle yürüdük. Milletin yolu bizim yolumuz oldu. Biz ana muhalefet partisi genel başkanı Kılıçdaroğlu gibi 'Referandum kararı bizi bağlamaz' demedik. 'Referandum sonucunu tanımayız' demedik, halkı tehdit etmedik, Meclis kürsüsünü işgal etmedik, parlamentoyu çalışamaz hale getirmedik. Milletin emanetine sahip çıktık.

"FETÖ'ye, PKK'ya, DEAŞ'a elveda demeye hazır mısınız?"

"Biz tehdit siyaseti hiç yapmadık, hendek siyasetini asla kabul etmedik, biz sırtımızı ona buna dayamadık. Ama bölücü parti 'Biz sırtımızı Kandil'e, PKK'ya dayıyoruz'. Kürt kardeşlerim kimliğinizle iftihar edin, bu sizin hakkınız. Ancak alçak terör örgütü PKK bilesiniz ki, sizin gibi bir sorunu yok. Sizin böyle bir alçak örgüt gibi sorununuz var. Hiç merak etmeyin, gün yaklaştı. Bu alçak örgütün aramızı bozmasına izin vermeyeceğiz. Onların da bu ülkeden yok olup gitmesi yakındır. FETÖ'ye, PKK'ya, DEAŞ'a elveda demeye hazır mısınız?

Biz 79 milyonun hükümetiyiz. HDP'ye, CHP'ye oy vermiş kardeşlerim varsa, onlara da sesleniyorum. Siyasi görüş farklılıklarımızı bir kenara bırakalım. Mevzu bahis memleketse, gerisi teferruat. Bu işin kavgası, kutuplaşması olmaz. 16 Nisan günü sandığa milli hassasiyetimizle, birliğimizle, kardeşliğimizle gideceğiz.

"Kandil PKK'nın, Kazan FETÖ'nün, El Bab DEAŞ'ın başına yıkıldı"

"15 yılda Ankara'nın, Kazan'ın çehresine hep birlikte şahit olduk. Şehir hastanemiz bitmek üzere. Yüksek hızlı tren hattının çalışmaları devam ediyor. Ankaralılar, Kahramankazanlılar, her şeyin en iyisine layık. Daha düne kadar Türkiye'nin en büyük sıkıntısı terör deniliyordu, biz mesajı aldık. PKK'ya, FETÖ'ye, DEAŞ'a tarihin en ağır darbesini vurduk. Kandil, PKK'nın başına yıkıldı, Kazan FETÖ'nün başına yıkıldı, El Bab DEAŞ'ın başına yıkıldı.

"Dolar 4 liraya çıkmıştı, şimdi 3,50 liralara geriledi. Üst aklın ekonomik kumpasların, oynan oyunları boza boza geliyoruz. Önümüzdeki günlerde ekonomimiz daha da canlanacak, yeni yeni projeler hayata geçecek. Ankara-Kazan yolunu genişletiyoruz, 3 gidiş-3 geliş haline getiriyoruz. Ankara'ya havalimanları, tüp geçitler, şehir hastaneleri, yüksek hızlı trenler... Ankara- Sivas hızlı tren, Ankara-Kayseri hızlı tren, Ankara-İzmir hızlı tren çalışmaları devam ediyor. Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir, Ankara-İstanbul'u daha önce açtık.

"Biz köklerimizden beslendik, geleceğe yöneldik. Abdülhamid'in hayalini hayata gerçidik. Marmaray Abdülhamid'in hayali. Mustafa Kemal'in vizyonunu taşımayı hedefledik. Farklılıklarımızı hep zenginlik olarak gördük. 2002'nin karamsar Türkiyesini, 2017'de başı dik, yükselen bir kutup yıldızı haline getirdik.

"Kahramankazan 2010 referandumunda size yakışanı yaptınız. Yüzde 74 evet dediniz. Bu referandumda hedef 90.

Yeni anayasada gençlerin önünü açıyoruz. 7,5 milyon gencin siyasete girmesinin önündeki engeli kaldırıyoruz. Milletvekili sayısını 600'e çıkarıyoruz. Kılıçdaroğlu, 50 milletvekilinin hesabını yapıyor, sen 1,2 milyon lira telefon faturası çıkaran milletvekilinin hesabını ver. Yargıyı tarafsız hale getiriyoruz. Bunu diyen siz değil misiniz, hem söylüyorsunuz, hem karşı çıkıyorsunuz. 2007'de icat çıkarıyorsunuz, bir de halkın iradesine ipotek konulmasın diyorsunuz. Yeni sistemde seçimler 5 yıla çıkıyor, halkı meşgul etmeyeceğiz. Çift başlı yönetimlerden bu millet çok çekti. Bu sistem, babayı oğulla arasını açar. 1950'den beri yaşadıklarımız ortada. Bir de tutturmuşlar 'tek adam'. Başka ne olacak? Biz demiyor muyuz; bir direksiyon da iki tane kaptan olmaz. Milletin oylarıyla gelecek, milletin oylarıyla gidecek. Kimse milletin iradesinin üzerine hiçbir güç kullanamayacak.

"Manşetle hükümete ayar çekmeye çalışıyorlar"

"Bugünlerde birilerine bir şeyler oluyor. Eskiden, manşetlerle hükümetlere ayar verirlerdi. AK Parti geldi, artık manşetlerle hükümet kurmak, yıkmak tarih oldu. 'Karargah Rahatsız' bu manşeti hatırlıyorsunuz değil mi? 28 Şubat öncesi büyük denen gazeteler bu manşetleri atarak halkın seçtiği iktidarı alaşağı etmek için her türlü tezgahı kurdular. Manşet atarak hükümete ayar vermeye çalışıyorlar. Demokrasi dışı bu girişimlere karşı 15 Temmuz'da en güzel cevabı veren Kahramankazanlı bu algı operasyonları size elbette sökmez."