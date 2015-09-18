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İşte partilerin 1 Kasım aday listeleri

1 Kasım milletvekili seçimleri için partiler aday listelerini YSK'ya sundu. Seçim hükümetinde yer aldığı için MHP'den ihraç edilen Tuğrul Türkeş AKP'den aday gösterildi. Meral Akşener de MHP'nin aday listelerinde kendine yer bulamadı. CHP'de ise Koray Çalışkan ve Umut Oran aday listelerinde yer almazken, yolsuzluk iddialarıyla adı gündeme gelen Gamze Akkuş İlgezdi aday listelerindeki yerini korudu. "Siyasete CHP'de devam edebilirim" açıklamasıyla adından söz ettiren AKP'nin kurucularından Abdüllatif Şener de CHP'nin aday listelerinde yer almadı. HDP'de en büyük sürpriz Gezi Parkı protestolarında hayatını kaybeden Ethem Sarısülük'ün ağabeyi Mustafa Sarısülük'ün Ankara'dan milletvekili adayı gösterilmesi oldu. HDP'nin bileşenlerinden EMEP'in Genel Başkanı Levent Tüzel, seçim hükümetinde yer almadığı için aday listelerinde yer almadı. İşte partilerin aday listelerine dair tüm haberler...

T24Derleyen: T24

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