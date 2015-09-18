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Politika

AKP, Doğu ve Güneydoğu adaylarını sil baştan değiştirdi

AKP'nin Kürt oylarını büyük oranda kaybettiği Diyarbakır, Şanlıurfa ve Van'da listelerde radikal değişikliklere gidildi

18 Eylül 2015 21:04

AKP’de 7 Haziran seçimleri listesinden 312 isim yeniden aday gösterilirken, 238 isim değişti. AKP, Kürt oylarını büyük oranda HDP’ye kaptırdığı Doğu ve Güneydoğu Bölgesi’ndeki listelerinin neredeyse tamamını yeniledi.

Diyarbakır’da 11 isimden 9’u değişti. Listede yerini koruyanlar Alaattin Parlak ve Netice Arslan olurken, Salim Ensarioğlu yerine Galip Ersanioğlu milletvekili aday listesine girdi. Seçim hükümetinde Başbakan Yardımcılığı yapan Cevdet Yılmaz, memleketi Bingöl’den milletvekili adayı oldu. Yılmaz, geçen seçimde Diyarbakır adayıydı. AKP’de Şırnak ve Hakkâri’de de aday listeleri tamamen değişti. Birinci sırada Şırnak’ta Arslan Tatar, Hakkâri’de Ahmet Budak yer aldı.

Şanlıurfa’da 12 kişilik 1 Kasım listesinde 7 Haziran adaylarından sadece 3 isim yerini korudu. Listenin ilk sırasında üç dönemliklerden, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik yer aldı. AKP Van’da da listenin neredeyse tamamını değiştirirken, çözüm sürecinin mimarlarından Beşir Atalay, partisinin 7 Haziran’da kaybettiği bu ilde ilk sıradan aday gösterildi. Van’daki AKP listesinde 7 Haziran’daki 8 adaydan yalnızca 2’si yerini korudu. Siirt’te sadece Yasin Aktay yerini korurken, Batman listesinde değişikliğe gidilmedi. Üç dönemliklerden Mehmet Şimşek, 7 Haziran’da olduğu gibi Gaziantep’te birinci sırada yer aldı.

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