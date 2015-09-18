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HDP'de Hülya Avşar heyecanı

HDP'nin bir adayının sanatçı Hülya Avşar ile isim benzerliği heyecan yarattı

18 Eylül 2015 21:32

Önümüzdeki 1 Kasım'da gerçekleştirilecek erken genel seçim için Hakların Demokratik Partisi (HDP) tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) verilen listede İstanbul 1. Bölge 9. sırada Hülya Avşar adının bulunması heyecan yarattı.

Ankara'da bulunan HDP Genel Merkezi Basın Bürosu'nu çok sayıda kişi telefonla arayıp, listedeki ismin doğruluğunu teyit etmeye çalıştı. Basın Bürosu, listedeki Hülya Avşar isminin isim benzerliği olduğunu birinci bölge 9. sırada bulunan adayın, lise mezunu ve kayıtlarda serbest meslek sahibi olarak geçtiğini belirtti.

HDP'nin adayı Hülya Avşar'ın bir önceki seçimde de 1. bölgeden aday adayı olduğu belirtildi.

 

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