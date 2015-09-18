MHP'nin aday göstermediği Meral Akşener: Genel başkanın takdiri, yorum yapamam

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 7 Haziran seçimi sonrası "Eğer adını çok sık kullanırsanız, o devre dışı kalır haberiniz olsun" dediği Meral Akşener MHP'den 1 Kasım'da yapılacak seçimler için aday gösterilmedi. Akşener, 7 Haziran seçiminde İstanbul'dan milletvekili seçilmişti. Meral Akşener, MHP'nin kararıyla ilgili "Genel Başkan'ın takdiridir, yorum yapamam" dedi.

Akşenir'in listeye alınmaması ile ilgili olarak MHP'den de bir açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk, "Meral Akşener’in aday gösterilmemesinin özel bir nedeni yok. Bu bir nöbet değişimidir. Bu tip sorulara muhatap olmamıza da biz şaşırıyoruz. Siyasi hayatta olağan şeyler. AKP’de de kurucular dinlenmeye çekiliyor. Olağan bir şey bu" dedi.

Türkiye 1 Kasım erken seçimine doğru giderken partiler listelerini açıklamaya başladı. Milliyetçi Hareket Partisi de bugün itibariyle tam seçim listesini YSK'ya bildirecek.

Devlet Bahçeli başkanlığında toplanan parti meclisi aday listesinde önemli bir sürprize imza attı.

Daha önce Bahçeli'nin Meclis Başkanlığı konusunda çizdiği isim olan Meral Akşener aday gösterilmedi. Bahçeli, Meclis Başkanlığı adaylığı için Akşener'in adı geçtiğinde ''Bu şekilde söylenen isimlerden hiç hoşlanmam, ismi geçeni de devre dışı tutarım. Meral Akşener’i eğer çok sık kullanırsanız, o devre dışı kalır haberiniz olsun'' demişti.

Çalışma eski Bakanı Murat Başesgioğlu da kendi aday olmayınca MHP'nin iki ağır topu liste dışı kaldı.

Bahçeli alternatif istemiyor

Akşener'in aday gösterilmemesi siyasi kulislerde "Bahçeli kimi potansiyel rakip görse harcıyor" yorumlarına neden oldu.

Partiden daha önce de Sinan Oğan ve Tuğrul Türkeş ihraç edilmişti.

Ankara Milletvekili Mustafa Erdem liste dışı bırakılan isimlerden oldu. Aydın'da Ali Mustafa Uzunırmak, Manisa'da Zeynel Balkız, Hatay'da Şefik Çirkin ve Karabük'te Durmuş Yalçın listelere giremedi.