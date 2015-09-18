HDP ve EMEP'ten seçim açıklaması: Ortak mücadele devam edecek

HDP ve EMEP ittifakı 1 Kasım seçimlerinde de devam edecek. Levent Tüzel'in seçim hükümetinde HDP'nin tavrına rağmen bakanlığı kabul etmemesinin ardından karşılıklı açıklamalarla gündeme gelen HDP-EMEP birlikteliğinin devam edeceği Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan'ın ortak imzalı açıklaması ile şöyle duyruldu. Açıklamada, "HDP ve EMEP olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de demokratik haklar ve siyasi özgürlükler için yürüttüğümüz ortak mücadele konusundaki kararlılığımız devam etmektedir. Sadece bizlerin değil, bütün demokrasi güçlerinin de aynı kararlılıkla hareket etmesinin zorunluluğunu bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerine yer verildi.

Radikal'de yer alan habere göre, Türkiye 7 Haziran öncesinden çok daha ağırlaşan ekonomik, sosyal ve siyasal koşullarda 1 Kasım’da yapılacak olan erken seçime gidiyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP, 7 Haziran’da almış olduğu seçim yenilgisinin ardından sömürülen ve ezilen halk kesimlerine karşı yeni bir saldırı dalgası başlatmıştır.

Başkanlık hayalleri yıkılmış, tek başına hükümet kuracak çoğunluk bile elde edilememiştir. İşte bu yenilginin faturası başta Kürt ve Türk olmak üzere, bütün milliyetlerden sömürülen ve ezilen halk kitlelerine kesilmektedir.

Ülke genelinde fiili OHAL ve sıkıyönetim politikaları uygulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümet, özellikle bölgede Kürt halkına yönelik sindirme ve baskı politikalarını devreye sokmuştur. Cizre başta olmak üzere birçok Kürt kentinde yaşanan saldırılar bunun en açık göstergesidir.

İşçi sınıfı ve emekçilerin çalışma ve yaşam koşullarına ilişkin en küçük bir hak talebi bile karşılanmadığı gibi, koşullar daha da ağırlaşmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP’nin hedefi bu koşullarda gidilecek bir erken seçimden en azından tek parti hükümeti kuracak bir çoğunlukla çıkmak ve fiili başkanlık konumu edinmektir. Açıktır ki, “Tek Adam ve Tek Parti Diktatörlüğü” özleminden vazgeçilmemiştir.

Bu özet tablo içerisinde demokrasi güçlerinin ortak mücadelesine olan ihtiyaç daha da artmıştır.

Örgütlenme, siyasi faaliyet sürdürme ve söz-basın özgürlüğü, Kürt halkının eşit koşullarda birarada yaşama talebi başta olmak üzere, temel demokratik haklar ve siyasi özgürlükler için birlikte mücadele etmek, demokrasi güçlerinin ortak sorumluluğu olmaya devam ediyor.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Emek Partisi (EMEP) olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de demokratik haklar ve siyasi özgürlükler için yürüttüğümüz ortak mücadele konusundaki kararlılığımız devam etmektedir. Sadece bizlerin değil, bütün demokrasi güçlerinin de aynı kararlılıkla hareket etmesinin zorunluluğunu bir kez daha vurguluyoruz.

Bu anlayışla EMEP ve HDP olarak 1 Kasım’da yapılacak olan erken seçimlerde birlikte hareket etme kararı aldığımızı bütün kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Bütün demokrasi güçlerini de HDP’yi desteklemeye çağırıyoruz."



HDP ayrıca Demokratik Haklar Federasyonu ile de 1 Kasım seçimlerinde ortak hareket etmeye devam edeceğini duyurdu.