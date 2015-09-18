AKP listesine Erdoğan etkisi tartışılırken Instagram'a imza koyan Davutoğlu'ndan 'benim listem' mesajı

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, yakın çalışma arkadaşlarıyla 1 Kasım seçimine ilişkin milletvekili aday listesine son şeklini verdiği saatlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın cuma namazını kılmak üzere Çankaya Köşkü’ne gitmesinin ardından Erdoğan'ın milletvekili listelerine müdahale ettiği iddiası kulisleri hareketlendirdi. İddiaların ardından Davutoğlu, Instagram hesabına koyduğu imza fotoğrafıyla 'benim listem' vurgusu yaptı.

Ahmet Davutoğlu Insragram hesabından paylaştığı fotoğrafa, "1 Kasım seçimlerine girecek milletvekili aday listemizi imzaladım. İlk günkü aşkla #HaydiBismillah" notunu düştü. Davutoğlu'nun bu paylaşımı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekili aday listelerine müdahale ettiği" yönündeki iddialara karşılık 'benim listem' vurgusu yapması olarak yorumlandı.