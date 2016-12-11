İstanbul'da çifte terör saldırısı!

İstanbul Dolmabahçe'deki Beşiktaş Vodafone Arena'nın yanında ve Maçka Parkı'nda iki terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre, sekizi sivil 44 kişi hayatını kaybetti, 150'yi aşkın kişi yaralandı. Saldırı, TAK (Kürdistan Özgürlük Şahinleri) örgütü üstlendi. İlk saldırı 19:00'da oynanan Beşiktaş - Bursaspor maçının bitiminin ardından 22:15'te Vodafone Arena'nın deplasman tribününün yakınlarında bomba yüklü araçla düzenlendi. İkinci patlama ilk saldırıdan 45 saniye sonra Maçka Parkı'nda meydana geldi. Polisler tarafından durdurulan bir canlı bomba, kendini havaya uçurdu.