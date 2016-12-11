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Beşiktaş: Televizyon kanalımızda çalışanların durumu iyi

"Güvenlik için stattalar, ülkemize geçmiş olsun"

11 Aralık 2016 02:36

Beşiktaş İletişim Danışmanı Rıdvan Akar, İstanbul Dolmabahçe'de 19:00'da oynanan Beşiktaş - Bursaspor maçının bitiminin ardından 22:15'te Vodafone Arena'nın deplasman tribününün yakınlarında düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Akar, patlama sırasında BJK TV'de olan çalışanlarının durumunun iyi olduğunu aktardı.

Rıdvan Akar'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım şöyle:

"Merak ve kaygılı olanlar için not: patlama sırasında BJkTV çalışanlarından zarar gören yok. Güvenlik için stattalar. Ülkemize geçmiş olsun"

Patlama anı BJK TV kameralarına böyle yansımıştı:

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BeşiktaşRıdvan AkarBJK TVpatlama

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