Dolmabahçe'deki bombalı saldırıya ilişkin yayın yasağı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başbakanlık tarafından İstanbul'da Vodafone Arena yakınında meydana gelen patlamaya ilişkin geçici yayın yasağı getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, meydana gelen patlamayla ilgili olarak yaptığı açıklamada "saldırının bombalı araçla düzenlenmiş olabileceği" ihtimali üzerinde durduklarını, yaralanan 20 kişinin çevik kuvvet polisi olduğunu söyledi.

RTÜK'ten yapılan açıklama şöyle:

"6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 7. maddesinde milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde veya kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının kuvvetle muhtemel olduğu durumlarda geçici yayın yasağı getirilebileceği öngörülmektedir. Anılan hüküm çerçevesinde 10.12. 2016 tarihinde İstanbul’da meydana gelen patlamayla ilgili olarak Başbakanlığın10.12.2016 tarih ve 04181 sayılı yazısı ile geçici yayın yasağı getirilmiştir.

Yayın yasağı medya hizmet sağlayıcıların anılan patlamaya ilişkin olarak yapılacak yayınlarda 6112 sayılı Kanun’da ve diğer kanunlarda sayılan yayın ilkelerine uyulmaları, toplumda korku, panik ve kargaşa oluşturabilecek, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edebilecek yayınlardan kaçınmalarını ve bu çerçevede;

-Patlamaya ilişkin olarak, patlama anı, patlama sonrası olay yeri, kamu görevlilerinin olay yerinde yürüttükleri çalışmalar, varsa patlama sonucu yaralanan veya hayatını kaybeden kişilere ait görüntü, görsel öğe ve benzeri unsurlara ve bunlarla ilgili abartılı anlatımlara,

-Olayın aydınlatılması, şüphelilerin yakalanması ve irtibatlarının deşifre edilmesinin engellenmemesi için, resmi makamlarca yapılan açıklamalar dışında olaya iştirak etme şüphesi bulunan kişilere, bu kişilerin bulundukları yerlere, kullandıkları araçlar ve benzeri diğer hususlara, yayınlarında kesinlikle yer vermemelerini içermektedir. Tüm medya hizmet sağlayıcıların dikkatine sunulur"