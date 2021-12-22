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İHA muhabirine tokat atan HaberTürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya görevinden istifa etti

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’le kentin kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle yapılan canlı yayında İHA muhabiri Ahmet Demir’e tokat atan HaberTürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya görevinden istifa etti.Tokat görüntüsünün sosyal medya yayılmasının ardından Sarıkaya Demir’den özür dilediğini söylemiş, tokat olayına tepkisiz kalmasıyla eleştirilen Fatma Şahin de Sarıkaya'nın yaptığının yanlış olduğunu belirtmişti. Muhabir Ahmet Demir ise, Sarıkaya'nın özrünü kabul etmeyerek dava açacağını açıkladı. 

T24Derleyen: T24
İHA muhabiriMuharrem SarıkayatokatHaberTürk Ankara Temsilcisigörevinden istifa etti

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