Muharrem Sarıkaya, tazminatını isteyen Şamil Tayyar'a 'penis' resmi çizip vermiş: Ancak bunu alırsın

İstifa eden Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'nın Sabah gazetesinde Ankara Temsilciliği yaptığı dönemde işten çıkardığı Şamil Tayyar’a, tazminat isteyince kağıda penis resmi çizip "Anca bunu alırsın" dediği ortaya çıktı.

Muharrem Sarıkaya'ya Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile yaptığı yayında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Ahmet Demir'e tokat atmasının ardından tepki yağmıştı. Tartışma yaratan anların ardından Muharrem Sarıkaya'nın Sabah gazetesinde yöneticilik yaptığı dönemde Şamil Tayyar'la tartışması tekrar gündeme geldi.

Gazeteden haklarını isteyen Tayyar'a Sarıkaya'nın A4 kağıdına penis resmi çizerek "Anca bunu alırsın" dediği iddia edildi. Odatv'ye konuşan AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar yaşananların gerçek olduğunu söyledi.

Sabah Gazetesi satılınca mobbing başladı

Turgay Ciner Sabah gazetesini satın alınca çalışanlara yeni bir sözleşme getirdi. O sözleşmede çalışanların bütün özlük haklarının sıfırlandığı iddia edildi.

Çalışanlar bu sözleşmeyi imzalamadı. Bazı çalışanların mobbinge uğradığı, Ankara dışına, Habur'a, Şırnak'a sürgüne gönderildiği ve Cumhuriyet tarihinde bir gazete yönetimi tarafından ilk defa sürgün politikası uygulandığı öne sürüldü. O esnada gazeteden çalışanlar işten çıkarıldı.

Sarıkaya'nın odasında kavga

Bu süreçte Şamil Tayyar, Sarıkaya tarafından odasına çağrıldı. Alacaklarından vazgeçmesini istedi.

Tayyar, alacaklarından vazgeçmeyeceğini ancak kıdem tazminatının helal olduğunu ve bir lira da olsa alacağını, kıdemini aldığı takdirde istifa edeceğini söyledi. Bunun üzerine Sarıkaya, bir kağıdın üzerine penis resmi çizerek "Anca bunu alırsın" dedi.

Tayyar ile Sarıkaya arasında büyük bir tartışma yaşandı. Tayyar, Sarıkaya'ya yumruk atacakken Sarıkaya'nın savunmasızlığı nedeniyle vazgeçti. Ardından Tayyar yüksek miktarda tazminat kazandı.

350 bin TL tazminat aldı

Habertürk yönetiminden birisi Tayyar'ı görüşmeye davet etti. Tazminatını ödeyeceklerini ve istediği takdirde işe dönüş yapabileceği söylendi. Tayyar bu isteği kabul etmedi. Tayyar, Sabah gazetesine dava açmasının nedenini Sarıkaya'nın ahlaksızlığı olarak gösterdi.

O tarihte 350 bin lira tazminat kazanan Tayyar, bütün bu paradan vazgeçebileceğini, bir kuruş bile almayacağını ancak Sarıkaya'nın işten çıkarılmasını talep etti. Ancak gazete isteği yerine getirmedi. Sarıkaya görevine devam etti ve son olarak İHA muhabirine tokat atmasıyla gündem oldu.

AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar olayı doğruladı.

"Tedavi olması gerekirken ekrana çıkarılması üzücü"

Şamil Tayyar sosyal medya hesabından, Muharrem Sarıkaya'nın gazeteciye tokat attığı videoyu paylaşıp "Ankaralı gazeteciler iyi tanır bu zatı, vukuatı bununla da sınırla değil, tedavi olması gerekirken ekrana çıkarılması üzücü. Şiddete maruz kalan emekçi kardeşime de geçmiş olsun." dedi