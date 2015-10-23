Gezi Parkı davasında 'doktorluk' da cezalandırıldı!

255 sanıklı Gezi Parkı davasında mahkeme 244 sanığı suçlu buldu. 7 sanık beraat ederken, 4 sanığın dosyası ayrıldı. Mahkeme Dolmabahçe Bezm-i Alem Camii'ne sığınan yaralılara müdahale eden Asistan Doktor Sercan Yüksel ve Erenç Yasemin Dokudan'ın da aralarında bulunuğu 4 sanık hakkında "ibadethaneyi kirletme" suçundan 10 ay hapis cezası verdi. Bezm-i Alem Camii'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Savaş Dinç de camide içki içildiğini görmediğini söyledi. İşte Gezi davasına dair tüm haberler: