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Gezi Parkı davasında 'doktorluk' da cezalandırıldı!

255 sanıklı Gezi Parkı davasında mahkeme 244 sanığı suçlu buldu. 7 sanık beraat ederken, 4 sanığın dosyası ayrıldı. Mahkeme Dolmabahçe Bezm-i Alem Camii'ne sığınan yaralılara müdahale eden Asistan Doktor Sercan Yüksel ve Erenç Yasemin Dokudan'ın da aralarında bulunuğu 4 sanık hakkında "ibadethaneyi kirletme" suçundan 10 ay hapis cezası verdi. Bezm-i Alem Camii'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Savaş Dinç de camide içki içildiğini görmediğini söyledi. İşte Gezi davasına dair tüm haberler:

T24Derleyen: T24

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23 Ekim 2015 19:48

255 sanıklı Gezi Parkı ana davasında mahkeme 244 kişiyi suçlu buldu!

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23 Ekim 2015 21:06

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23 Ekim 2015 21:31

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23 Ekim 2015 21:25

İstanbul Tabip Odası: Gezi davasında yağan cezalardan korkmuyoruz, yaralıları her yerde tedavi edeceğiz

Gezi Parkı ana davasında camide yaralıları tedavi eden doktorlar da ceza aldı

23 Ekim 2015 21:04

Müezzinden sonra güvenlikçi de "İçki içen görmedim" dedi, mahkeme 'camiyi kirletmek'ten ceza verdi

Gezi Parkı ana davasında karar çıktı

24 Ekim 2015 13:59

Ethem Sarısülük'ün kardeşi Mustafa Sarısülük TRT'ye çıkıp Gezi'yi anlatacak!

TRT'de yayınlanacak propaganda konuşmasını HDP adına Mustafa Sarısülük yapacak

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