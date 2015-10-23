Gezi davasında yaralılara müdahale eden doktorlara da 'camiyi kirletme' cezası

255 sanıklı Gezi Parkı ana davasında mahkeme 244 sanığın suçlu bulundu. 7 kişinin beraat ettiği, 4 kişinin de dosyasının da ayrıldığı davada mahkeme Dolmabahçe Bezm-i Alem Camii'ne sığınan yaralılara müdahale eden Asistan Doktor Sercan Yüksel ve Erenç Yasemin Dokudan'ın da aralarında bulunuğu 4 sanık hakkında "ibadethaneyi kirletme" suçundan 10 ay hapis cezası verdi. Sanıklara verilen cezalar erteledi.

"Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma" suçundan 3 sanığa 2'şer ay 15'er gün hapis cezasına çarptıran mahkeme, cezayı ertelemedi.

Cami çalışanı 'içki içen görmedim' dedi, mahkeme camiyi kirletmekten suçlu buldu

Dolmabahçe Bezm-i Alem Camii'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Savaş Dinç duruşmadaki ifadesinde "Caminin içinde alkol alan herhangi birini görmedim. Camiinin içinde bir şeyler içen, tüketen ya da sigara içen görmedim" dedi. Dolmabahçe Bezmi-âlem Valide Sultan Camisi eski Müezzini Fuat Yıldırım da camide içki içen kimseyi görmediğini söylemişti. Yıldırım'ın tayini bu açıklamanın ardından Başakşehir'e çıkmıştı.