İstanbul Tabip Odası: Gezi davasında yağan cezalardan korkmuyoruz, yaralıları her yerde tedavi edeceğiz

Gezi Parkı ana davasında, Dolmabahçe'deki Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'ndeki yaralıları tedavi eden asistan doktor Sercan Yüksel ve Erenç Yasemin Dokudan'ın da aralarında bulunuğu 4 sanık hakkında "ibadethaneyi kirletme" suçundan10 ay hapis cezası verildi.

Kararın ardından, İstanbul Tabip Odası'ndan yapılan açıklamada, "Bu davada verilen karardan; ne bu davada yargılanan meslektaşlarımız ne de hekimler olarak bizler korkmadık, korkmuyoruz"" denildi.

Açıklamada, "Bugün yağan cezalar bizleri korkutmadığı gibi hekimler olarak; Gezi’den Suruç’a, Suruç’tan Ankara Garı’na yaralılara sağlık hizmeti sunmaya, gerekirse kutsal kabul edilen yerlerde bile yaralılar neredeyse orada olmaya ve gönüllü sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Tabip Odası'ndan yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

Bezm-i Alem Valide Sultan Camii’nde yaralılara sağlık hizmeti sunduğu için “suçluyu kayırma” “camiyi kirletme” isnadlarıyla yargılanan Dr. Yasemin Erenç Dokudan ve Dr. Sercan Yüksel’in de aralarında bulunduğu 255 kişi için bugün 48. duruşma yapıldı.



Mahkeme Hakimi şimdiye kadarki bütün duruşmalarda derhal beraat kararı verilmesi taleplerini, yargılanan herkesin ifadesinin alınmadığı/ ifadelerin tamamlanmadığı, tanık ve şikayetçilerin hepsinin dinlenmediği gerekçesiyle reddediyordu.



Bugünkü duruşmada ise bu eksiklikler devam ettiği halde, İstanbul 55. Asliye Ceza Hakimi Yener Yıldırım sürpriz bir adım atarak davayı sonlandıracağını açıkladı. Dosyada yargılanan kişiler hakkında hiçbir delil elde edilmediğinden, yargılanan iki hekim yönünden ise ‘yaralılara sağlık hizmeti sunmak değil tam aksine sunmamak suç olduğundan’ uzun zamandır beraat kararının verilmesi bekleniyordu.



Fakat mahkeme hakimi 2013’den bu yana devam eden Gezi süreci davalarında görülmedik şekilde dosyada ismi geçen neredeyse herkese hapis cezası verdi. 255 kişilik en büyük Gezi Davası, gerek insanların niçin yargılandığını dahi açıklamayan torba iddianamesiyle, gerek yaralılara sağlık hizmeti sunduğu için hekimleri yargılayan zihniyetiyle, gerek yargılama sürecinin bütününe yansıyan hukuk katliamıyla ve son olarak da bugünkü ceza bombardımanı ile tarihimize bir utanç davası olarak geçmiştir.



Bu davada verilen karardan; ne bu davada yargılanan meslektaşlarımız ne de hekimler olarak bizler korkmadık, korkmuyoruz.



Bugün yağan cezalar bizleri korkutmadığı gibi hekimler olarak; Gezi’den Suruç’a, Suruç’tan Ankara Garı’na yaralılara sağlık hizmeti sunmaya, gerekirse kutsal kabul edilen yerlerde bile yaralılar neredeyse orada olmaya ve gönüllü sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz.



İstanbul Tabip Odası

Yönetim Kurulu