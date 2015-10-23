Müezzinden sonra güvenlikçi de "İçki içen görmedim" dedi, mahkeme 'camiyi kirletmek'ten ceza verdi

Gezi Parkı ana davasında mahkeme 255 sanıktan 244 sanığı suçlu buldu ve 2 ay 15 gün ile 1 yıl 2 ay 16 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı. 7 sanık beraat etti. 4 sanığın da dosyası ayrıldı. Dolmabahçe Bezm-i Alem Camii'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Savaş Dinç duruşmadaki ifadesinde "Caminin içinde alkol alan herhangi birini görmedim. Camiinin içinde bir şeyler içen, tüketen ya da sigara içen görmedim" dedi.

Dolmabahçe Bezmi-âlem Valide Sultan Camisi eski Müezzini Fuat Yıldırım da camide içki içen kimseyi görmediğini söylemişti. Yıldırım'ın tayini bu açıklamanın ardından Başakşehir'e çıkmıştı.

Mahkeme 2'si asistan doktor 4 sanığı, "ibadethaneyi kirletmek" ten suçlu buldu. Sanıklar 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezalar ertelendi.

Dolmabahçe Bezm-i Alem Camii'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Savaş Dinç duruşmadaki ifadesinde "Caminin içinde alkol alan herhangi birini görmedim. Camiinin içinde bir şeyler içen, tüketen ya da sigara içen görmedim" dedi.

Bazı sanıkların avukatları da basında çıkan camide bira kutulu fotoğrafların ya başka yerde çekildiğini ya da mizansen olduğunu söyledi.

İmam ve müezzin tayin edilmişti

Eylemler sırasında en çok tartışılan isimlerden olan Dolmabahçe Bezmiâlem Valide Sultan Camisi eski Müezzini Fuat Yıldırım, Başakşehir’e bağlı Kayabaşı köyüne tayin edilmişti. Gezi olayları sırasında camide içki içildiği iddia edilmiş, cami müezzini Fuat Yıldırım ise içki içilmediğini söylemişti.