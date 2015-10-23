"Erdoğan Gezi davasının açılmasını kaçınılmaz kıldı, 'içki' iddiası boş çıkınca 'camiyi kirletme' cezası geldi!"

Avukat Oya Meriç Eyüboğlu, bugün (23 Ekim 2015) kararı açıklanan Gezi davasının, bir bankamatiği kırarak hırsızlık yapan birinin de dâhil edildiği "torba bir iddianameye dayandırıldığını" söyledi. Eyüboğlu, dönemin Başbakanı olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe Bezm-i Âlem Valide Sultan Camisi'nde içki içildiği iddasını öne sürerek söz konusu davanın açılmasını kaçınılmaz kıldığını savunan Eyüboğlu, ancak bu iddianın kanıtlanamadığına dikkat çekti.

Camide içki içildiği iddiasının iddianameye bile giremediğini belirten Eyüboğlu, görevlilerin camiye ayakkabı ile girildiği iddalarını da teyit etmediğini dile getirdi. "İbadethane kirletildiyse, bu yaralı insanların kanının akmasındandır" diyen Eyüboğlu, öne sürülen iddialar kanıtlanamayınca, "ibadethaneyi kirletmek"ten hüküm kurulduğuna işaret etti.

Avukat Oya Meriç Eyüboğlu, İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde sonuçlanan Gezi davasından çıkan kararı değerlendirdi. Eyüboğlu, RS FM'de Yavuz Oğhan'ın sorularını yanıtlarken, özetle şunları söyledi.

"Aslında bu ana dava değil, torba bir iddianameye dayanan bir dava. Bu davada, mayısın sonundan ağustosun ortalarına kadar İstanbul’un farklı yerlerinde gözaltına alınan insanlar yargılanıyor. Savcı, bütün bilgileri birleştirerek, torba bir iddianame hazırlamış. Hekim olmadıkları hâlde kendilerini hekim gibi tanıtan 3 kişi, bir ATM’yi kıran ve hırsızlık yapan bir kişi de yargılanıyordu davada, ki onun dosyasını ayırdılar.

Camide içki içildiği iddianameye bile giremedi, iddianamede geçmiyordu, Erdoğan ısrarlı bir şekilde işaret etti ve bu tutumuyla bu davanın açılmasını kaçınılmaz kıldı. CD’ler emniyet tarafından incelendi ve iddianame aşamasında içki içildiğine dair bir kanıt olmadığı kayıt altına alındı. Bu bir şehir efsanesi olarak kalmış oldu, propaganda olarak kullanıldı.

Söz konusu olan camide görevli olan müezzin, güvenlik görevlileri ve temizlik görevlileri ifade verdiler. Bugün ifade veren iki kişi, camiye ayakkabıyla kimsenin girmediğini, ayakkabılar çıkarılmasını rica ettiklerini, zaten içeride yaralıların ve sağlık görevlilerinin olduğunu beyan ettiler. Çalışanlar halıların kirlenmediğini beyan ederken, hâkim bey nasıl aksi yönde karar verdi, caminin kirlendiğine hükmetti bilemiyorum.

İbadethane kirletildiyse, bu yaralı insanların kanının akmasındandır. Mahkeme bu kararı bu sebepten verdiyse… Gerekçelendirmediler kararı, biz de bekliyoruz. Neye dayanmaktadır? Yargıtay’a gidecek ve muhtemelen bozulacak ama bu, bugün verilen cezaların yüksek olduğu, haksız olduğu gerçeğini değiştirmiyor."