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Ethem Sarısülük'ün kardeşi Mustafa Sarısülük TRT'ye çıkıp Gezi'yi anlatacak!

TRT'de yayınlanacak propaganda konuşmasını HDP adına Mustafa Sarısülük yapacak

24 Ekim 2015 13:59

HDP, 1 Kasım seçimleri için TRT’de yayımlanacak propaganda konuşmasını sürpriz bir ismin yapmasına karar verdi. HDP adına konuşmayı Gezi eylemleri sırasında kardeşi Ethem Sarısülük’ü poliskurşunuyla kaybeden Ankara 2’nci Bölge 1’inci sıra milletvekili adayı Mustafa Sarısülük yaptı. Sarısülük, yarın ana haber öncesinde yayımlanacak konuşmasında Gezi sürecini anlattıktan sonra, “1 Kasım’da herkesi tek parti hâkimiyetine dayalı yasakçı bir Türkiye kurmak isteyenlere hayır demeye çağırıyoruz” mesajını verecek.

Mesut Hasan Benli'nin Hürriyet'te yer alan haberine göre, Sarısülük’ün 25 Ekim Pazar günü yapacağı konuşma özetle şöyle:

“Bundan iki sene önce Gezi Parkı’nda bir mücadele başladı. Bir özgürlük mücadelesiydi bu. Hep birlikte omuz verdik bu mücadeleye. Yok sayılmalara, sömürülmeye, kentlerimizin kâr ve iktidar hırsına peşkeş çekilmesine, doğanın talan edilmesine karşı ‘buradayız’ demek için bir araya geldik. Sonra diğer şehirler de katıldı çağrımıza. Özgürlük talebimiz büyüdü, bütün ülkeye yayıldı, sel oldu. Farklıydık hepimiz. Belki de daha önce hiç dinlememiştik birbirimizi. Belki de birbirimize karşı çeşitli önyargılarımız vardı. İşte bu direnişle aslında bir yanımızla hiç de farklı olmadığımızı öğrendik. Birbirimizi tanıdık, birbirimize dokunduk. Hepimizin  yüreği umutla doldu. İşte iktidarı elinde tutanlar, tam da bu umuda saldırdılar. Bizden en kıymetlilerimizi aldılar. Ali İsmail’i, Abdocan’ı,Ahmet Atakan’ı, Medeni’yi, Mehmet Ayvalıtaş’ı, Berkin Elvan’ı, Hasan Ferit’i, Ethem’i katlettiler. Binlercemizi yaraladılar, yüzlercemizi tutukladılar. Ama her şeye rağmen ezilenlerin uyanışını engelleyemediler.” 

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