AYM, Dündar ve Gül için 'hak ihlali' dedi!

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül, Adana'da durdurulan MİT TIR'larının içinde silah ve mühimmat bulunduğunu ortaya koyan görüntüleri yayımlamaları nedeniyle tutuklandı. İki gazetecinin tutuklanma gerekçesi "Silahlı terör örgütü üyeliği, siyasal ve askeri casusluk, gizli kalması gereken bilgileri açığa çıkarmak." Tutuklama kararı İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'nce verildi. Can Dündar ve Erdem Gül'ün yaptığı 3 tahliye talebi de reddedildi. Anayasa Mahkemesi, iki gazetecinin tutukluklarının 91. gününde hak ihlali kararı verdi