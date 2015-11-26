CHP'den Can Dündar ve Erdem Gül açıklaması: Gerekirse göğsümüzü siper edeceğiz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Can Dündar ile Erdem Gül’ün tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmesi konusunda “Cumhuriyet’in yanındayız, basın özgürlüğünün yanındayız. Her türlü hak ihlalinin ve antidemokratik davranışın da karşısındayız. Gerekirse buna göğsümüzü siper edeceğiz” dedi. Dündar ve Gül’e destek vermek amacıyla Çağlayan Adliyesi’ne giden isimler arasında yer alan CHP’li Mahmut Tanal da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yargı siyasi susturucu görevi yapmamalı" ifadelerini kullandı.

Özel, şöyle konuştu:

“Bu gözaltı sürecini basın özgürlüğü komisyonundaki dört arkadaşımız, hukukçu milletvekillerimiz ve neredeyse İstanbul’daki tüm milletvekillerimizin katılımıyla takip ediyoruz. Tutuklama talebinden fevkalade rahatsızız, üzgünüz. Arkadaşlarımız izliyorlar. Bizi de sürekli bilgilendiriyorlar. Türkiye’nin en köklü yayın organlarından bir tanesinin genel yayın yönetmeninin ve Ankara temsilcisinin, sadece yaptıkları haberler, attıkları manşetlerden dolayı ifadeye çağrılması dahi Türkiye’deki basın ve düşünce özgürlüğü açısından bir soru işaretiyken, bunun bir tutuklama talebine dönüşmüş olmasını son derece kaygı verici bir gelişme olarak değerlendiriyorum.”



“Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz” diyen Özel, hükümet programına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Burada ne söylerseniz söyleyin siz, bu sayfalarda basın ve ifade özgürlüğü ile ilgili ne söylerseniz söyleyin, şu anda yaratmış olduğunuz ve güdümünüzdeki ve sözde bir yapılanma ile mücadele etmek için de hukuk dışı yetkilerle donattığınız birileri, şu anda Türkiye’nin en eski yazılı basın yayın organlarından bir tanesinin genel yayın yönetmenini ve Ankara temsilcisinin tutuklanmasını sağlamaya çalışıyorlar. Cumhuriyet’in yanındayız, basın özgürlüğünün yanındayız. Her türlü hak ihlalinin ve antidemokratik davranışın da karşısındayız. Gerekirse buna göğsümüzü siper edeceğiz.”

Tanal: Yargı siyasi susturucu görevi yapmamalı

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gül tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmesine CHP'li Mahmut Tanal'dan tepki geldi.



Tanal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yargı siyasi susturucu görevi yapmamalı" ifadelerini kullandı. Can Dündar'ın gazetecilik faliyeti nedeniyle tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildiğini söyleyen Tanal, "Rusya uçağının düşürülmesi ile ilgili zamanlama düşündürücü" diye yazdı.