Hâkimin MİT tırları sorusunu CHP'li Berberoğlu açıkladı: Devletin güvenliğini düşünmediniz mi?

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün, "Silahlı terör örgütü üyeliği, siyasal ve askeri casusluk, gizli kalması gereken bilgileri açığa çıkarmak" iddiasıyla tutuklu yargılanmaları sürecini değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Enis Berberoğlu, Hakimin mahkemeye talimatı girdiği belli başından. Devletin güvenliğini düşünmediniz mi diye soruyor. Böyle bir soru olur mu?" dedi.

Cumhuriyet'in habere göre, Dündar ve Gül'ün tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri mahkemedeki duruşmaya verilen arada konuşan Enis Berberoğlu, şunları söyledi:

"Tutuklamaya gerekçe yaratacak tuzak sorular soruldu. Böyle bir mahkeme muz cumhuriyetinde bile olmaz. Hakimin mahkemeye talimatı girdiği belli başından. Devletin güvenliğini düşünmediniz mi diye soruyor. Böyle bir soru olur mu? Sonra da devletin güvenliği umrumda değil dedi diye kayıtlara geçmeye kalkıyor" ifadelerini kullandı.