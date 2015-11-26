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Can Dündar ve Erdem Gül'ün tutuklanmasına sosyal medyada nasıl tepki gösterildi?

Dündar ve Gül, "silahlı terör örgütüne üyeliği, siyasi veya askeri casusluk ve devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken belgeleri açıklamak" gerekçesiyle tutuklandı

26 Kasım 2015 19:53

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül, Adana’da durdurulan MİT TIR’larına ait görüntüleri yayımladıkları nedeniyle  "Silahlı terör örgütü üyeliği, siyasal ve askeri casusluk, gizli kalması gereken bilgileri açığa çıkarmak" gerekçesiyle sevk edildikleri 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Dündar ve Gül'e yönelik tutuklanması sosyal medyada da geniş yankı buldu. Kullanıcılar Dündar ve Gül'e destek mesajlarını #CanDündarErdemGülYalnızDeğildir etiketiyle paylaştı. İşte Twitter'da konuşulanlar:

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