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Yargıtay Başkanı'ndan 'Can Dündar' yorumu: Anormal süreçlerden geçiyoruz

Gazeteci Can Dündar ve -Erdem Gül MİT TIR'ları için ifade veriyor

26 Kasım 2015 14:41

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’ten Can Dündar’ın ifadeye çağrılmasına yorum: Anormal süreçlerden geçiyoruz. Bunun biran önce normalleşmesi için çalışıyoruz.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, Ankara’da Fikri Mülkiyet Hakları çalıştayına katılan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, verilen arada Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün MİT TIR’ları haberlerinden dolayı ifadeye çağrılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Cirit, “Kendi özgür vicdanımıza göre hareket eden bireyleriz. Şimdi anormal süreçlerden  geçiyor ülke. Bunun biran önce normalleşmesi, buna evrilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bunun için çok sayıda çalışma seminer yapıyoruz. Bu amaçla Yargıtay’ın kalitesini arttırmaya çalışıyoruz. Bu süreçlerin sonunda normal bir sürecin geleceğine inanıyorum. Her şey yargı süreci içinde yürüyecektir” dedi.

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