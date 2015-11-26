Yargıtay Başkanı'ndan 'Can Dündar' yorumu: Anormal süreçlerden geçiyoruz

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’ten Can Dündar’ın ifadeye çağrılmasına yorum: Anormal süreçlerden geçiyoruz. Bunun biran önce normalleşmesi için çalışıyoruz.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, Ankara’da Fikri Mülkiyet Hakları çalıştayına katılan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, verilen arada Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün MİT TIR’ları haberlerinden dolayı ifadeye çağrılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Cirit, “Kendi özgür vicdanımıza göre hareket eden bireyleriz. Şimdi anormal süreçlerden geçiyor ülke. Bunun biran önce normalleşmesi, buna evrilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bunun için çok sayıda çalışma seminer yapıyoruz. Bu amaçla Yargıtay’ın kalitesini arttırmaya çalışıyoruz. Bu süreçlerin sonunda normal bir sürecin geleceğine inanıyorum. Her şey yargı süreci içinde yürüyecektir” dedi.