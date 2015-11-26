Altan Öymen: Hayretler içerisindeyim

Eski CHP Genel Başkanı, Gazeteci-Yazar Altan Öymen, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve gazetenin Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün, "MİT TIR'ları" soruşturması kapsamında tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edilmesini yorumladı. Tecrübeli gazeteci Altan Öymen, Can Dündar'ın ve ErdemGül'ün mahkemeye sevkedilmesini hayretler içersinde izlediğini söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Öymen şöyle konuştu:

"Can Dündar ve Erdem Gül'ün tutuklanma talebi olacak şey değil. İlk kez böyle bir şey görüyorum. Gazetecilerin tutuklanma talebiyle mahkemeye sevkedilmesini hayretler içerisinde izliyorum. Bakalım sonuç ne olacak. İnşallah serbest bırakılırlar."