T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dündar ve Gül'ün bulunduğu kata savcılık kararıyla giriş yasağı!

MİT TIR'ları haberi nedeniyle Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Dündar ve Ankara Temsilcisi Gül hakkında tutuklama talep edildi

26 Kasım 2015 21:42

MİT TIR'ları haberleri nedeniyle tutuklanmaları istenen Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün yargılandığı 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin bulunduğu kata savcılık kararıyla giriş yasağı getirildi.

Adana’da durdurulan MİT TIR’larının içine silah ve mühimmat bulunduğuna dair görüntüleri yayınlayan Cumhuriyet gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül, ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Dündar ve Gül’e "Silahlı Terör Örgütü Üyeliği, Siyasal ve Askeri Casusluk, Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açığa Çıkarmak" suçlamaları yöneltiliyor.

Dündar ve Gül’e destek vermek için çok sayıda gazeteci ve milletvekili de Çağlayan Adliyesi’ne gitti. Ancak bir süre sonra Can Dündar'ın çıkarıldığı 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin bulunduğu kata savcılık kararıyla 'giriş yasağı' getirildi.

 

ETİKETLER

can dündarerdem gülgiriş yasağısavcılık tutuklama

İlgili Haberler

Can Dündar ve Cumhuriyet Ankara Temsilcisi Erdem Gül, tutuklandı!

Can Dündar ve Erdem Gül, savcılıkta MİT TIR'ları haberi için ifade vermişti

Yargıtay Başkanı'ndan 'Can Dündar' yorumu: Anormal süreçlerden geçiyoruz

Gazeteci Can Dündar ve -Erdem Gül MİT TIR'ları için ifade veriyor

Can Dündar ve Erdem Gül'ün tutuklanmasına sosyal medyada nasıl tepki gösterildi?

Dündar ve Gül, "silahlı terör örgütüne üyeliği, siyasi veya askeri casusluk ve devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken belgeleri açıklamak" gerekçesiyle tutuklandı

CHP'den Can Dündar ve Erdem Gül açıklaması: Gerekirse göğsümüzü siper edeceğiz

CHP'li Özgür Özel ve Mahmut Tanal, Can Dündar ve Erdem Gül hakkına tutuklama talebine ilişikin açıklama yaptı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24