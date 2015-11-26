Dündar ve Gül'ün bulunduğu kata savcılık kararıyla giriş yasağı!

MİT TIR'ları haberleri nedeniyle tutuklanmaları istenen Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün yargılandığı 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin bulunduğu kata savcılık kararıyla giriş yasağı getirildi.

Adana’da durdurulan MİT TIR’larının içine silah ve mühimmat bulunduğuna dair görüntüleri yayınlayan Cumhuriyet gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül, ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Dündar ve Gül’e "Silahlı Terör Örgütü Üyeliği, Siyasal ve Askeri Casusluk, Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açığa Çıkarmak" suçlamaları yöneltiliyor.

Dündar ve Gül’e destek vermek için çok sayıda gazeteci ve milletvekili de Çağlayan Adliyesi’ne gitti. Ancak bir süre sonra Can Dündar'ın çıkarıldığı 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin bulunduğu kata savcılık kararıyla 'giriş yasağı' getirildi.