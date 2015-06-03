FIFA'da yolsuzluk skandalı

İsviçre polisinin, 27 Mayıs'ta ABD Adalet Bakanlığı'nın, dünya futbolunun yönetim organı FIFA'da bazı yetkililerin yolsuzluk yaptığı yolundaki iddiaları üzerine başlattığı operasyon dünya gündemine oturdu. Operasyonun ardından yapılan seçimde tekrar FIFA başkanlığına gelen Sepp Blatter, 1 hafta sonra gelen baskılar üzerine başkanlık koltuğundan istifa edeceğini açıkladı. İstifa kararı sonrası FBI tarafından gerçekleştirilen soruşturmaya Blatter de dahil edildi.