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FIFA'da yolsuzluk skandalı

İsviçre polisinin, 27 Mayıs'ta ABD Adalet Bakanlığı'nın, dünya futbolunun yönetim organı FIFA'da bazı yetkililerin yolsuzluk yaptığı yolundaki iddiaları üzerine başlattığı operasyon dünya gündemine oturdu. Operasyonun ardından yapılan seçimde tekrar FIFA başkanlığına gelen Sepp Blatter, 1 hafta sonra gelen baskılar üzerine başkanlık koltuğundan istifa edeceğini açıkladı. İstifa kararı sonrası FBI tarafından gerçekleştirilen soruşturmaya Blatter de dahil edildi.

T24Derleyen: T24

ETİKETLER

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03 Haziran 2015 12:56

FIFA'dan istifasını açıklayan Blatter'e yolsuzluk soruşturması

Soruşturma hakkında FIFA'dan henüz resmi açıklama gelmedi

02 Haziran 2015 22:52

FIFA Başkanı Sepp Blatter, istifa edeceğini açıkladı

Blatter 4 gün önce FIFA Genel Kurulu'nda 5. kez FIFA Başkanı seçilmişti

29 Mayıs 2015 23:27

FIFA'da başkan belli oldu: Sepp Blatter koltuğu bırakmadı

İlk turda 73 oy alan Prens Ali bin el-Hüseyin'in 2. tur öncesinde seçimden çekilmesiyle birlikte Blater yeniden başkan oldu

29 Mayıs 2015 17:18

FIFA kongresinde bomba ihbarı

Zürih'te gerçekleştirilen FIFA Kongresi'nde bomba ihbarı yapıldı

29 Mayıs 2015 13:55

166 sayfalık FIFA iddianamesinde hangi suçlamalar var?

Savcı: ,Mafya çeteleri gibi çalıştılar. Sanki bir uyuşturucu çetesi gibiler

27 Mayıs 2015 21:11

FIFA'yı sarsan yolsuzluk operasyonunda kim ne diyor?

Twitter'da #FIFA başlığıyla açılan etiket ile en çok konuşulan konular arasına girdi

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