FIFA'da başkan belli oldu: Sepp Blatter koltuğu bırakmadı

FIFA'nın Zürih'teki kongresinde yeni başkan belli oldu. Yönetim kurulundaki birçok ismin yolsuzlukla suçladığı Sepp Blatter, başkanlık yarışındaki rakibi, Ürdün Prensi Ali bin el-Hüseyin'in çekilmesiyle yeniden başkan seçildi.

65. FIFA Kongresi'nde gerçekleşen ilk tur oylamasında Sepp Blatter 133, Prens Ali 73 oy aldı. 3'te 2 çoğunluk sağlanamadığı için 2. tur oylama yapılmasına karar verildi ancak, 2. tur öncesi büyük bir şok yaşandı. Prens Ali, yarıştan çekilme kararı alınca Blatten yeniden başkan oldu.