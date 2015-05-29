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Spor

FIFA'da başkan belli oldu: Sepp Blatter koltuğu bırakmadı

İlk turda 73 oy alan Prens Ali bin el-Hüseyin'in 2. tur öncesinde seçimden çekilmesiyle birlikte Blater yeniden başkan oldu

29 Mayıs 2015 23:27

FIFA'nın Zürih'teki kongresinde yeni başkan belli oldu. Yönetim kurulundaki birçok ismin yolsuzlukla suçladığı Sepp Blatter, başkanlık yarışındaki rakibi, Ürdün Prensi Ali bin el-Hüseyin'in çekilmesiyle yeniden başkan seçildi.

65. FIFA Kongresi'nde gerçekleşen ilk tur oylamasında Sepp Blatter 133, Prens Ali 73 oy aldı. 3'te 2 çoğunluk sağlanamadığı için 2. tur oylama yapılmasına karar verildi ancak, 2. tur öncesi büyük bir şok yaşandı. Prens Ali, yarıştan çekilme kararı alınca Blatten yeniden başkan oldu.

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