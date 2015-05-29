166 sayfalık FIFA iddianamesinde hangi suçlamalar var?

ABD Adalet Bakanlığı Başsavcılığı tarafından hazırlanan 166 sayfalık iddianame sonucu FIFA’nın üst kademesinde bulunan yetkililer için 20 yıla kadar hapis cezaları isteniyor. Suçlamalar içerisinde tehdit, şantaj ve rüşvet gibi çok önemli detaylar yer alıyor.

Dünya futbolunun patronu FIFA’ya önceki gün başlatılan operasyonda gelişmeler artarak devam ediyor. Adeta futbolun kalbine yapılan bu operasyonun ardından Zürih’te adeta deprem sonrası etki yaşanıyor. Her geçen saat yeni bilgi ve belgeler ortaya çıkarken gelinen son noktanın büyük bir kriz olduğu belirtiliyor.

Afrika’dan 10 milyon $

Milliyet’ten Celal Umut Eren’in haberine göre, suçlamalar arasında en fazla öne çıkan isim eski FIFA Başkan Yardımcısı Jack Warner oldu. Bu iddiaların en başında Warner’ın 2010 Dünya Kupası’nın Güney Afrika’ya verilmesi için Concacaf Başkanı Jeffrey Webb ile rüşvet aldıkları geliyor. Warner ile Webb’in 10 milyon dolarlık rüşvet sonrası turnuvanın Güney Afrika’ya gitmesini sağladıkları ifade edildi.

Bu defa 2011’de FIFA Başkanlık Seçimi döneminde Jack Warner ve bazı yetkililerin Blatter’e oy vermeleri için bazı üyelere 40 bin doları bulan değerde hediyeler göndermeleri, kabul etmeyenlere şantaj yaptıkları kaydedildi.

Güçlü deliller var

2010 Dünya Kupası’nın Güney Afrika’ya gitmesinden sonra 2014 Dünya Kupası’nın da Brezilya’ya gitmesi bir diğer kafa karıştırıcı problem olarak da belirtildi.

2013’de ise Kosta Rika’da düzenlenen Copa Centroamericana döneminde yapılan delillerin oldukça güçlü olduğu vurgulandı. Kosta Rika Futbol Federasyonu Başkanı Eduardo Li ve bazı FIFA yetkililerinin bazı isimler organizasyonda yer alan sponsorlardan 100 milyon dolara varan rüşvetler aldıkları konusunda güçlü bulgulara rastlandığı dile getirildi.

Özellikle Concacaf’ın da rüşvet, tehdit ve şantaj iddialarında yer alması gözlerden kaçmadı. Özellikle Kuzey ve Orta Amerika’da yapılan FIFA turnuvalarında çok aktif oldukları vurgulandı.

Romario’dan suçlama

Operasyonlarda yer alan Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Jose Maria Marin için ülkenin önde gelen futbol efsanelerinden Romario sert bir suçlamada bulundu. Jose Maria Marin’in operasyonda yer almasına hiç şaşırmadığını ifade eden Romario, “O zaten bir hırsızdı. Çocukların madalyasını çalabilecek kadar bir hırsız. Bana göre 100 yıl ceza almalı” dedi.

‘Uyuşturucu çetesi gibi çalıştılar’

ABD Başsavcılığı operasyona 2011 yılında başladı. Operasyonun iki aktif savcısından biri olan Kelly Currie, “Şu anda soruşturmanın başlangıcındayız, sonunda değiliz. 4 sene önce bu soruşturmalara başladık. Bu süreden beri birçok insanı, kare kare inceledik. Neler yaptığını inceledik. En ince ayrıntısına kadar her şey var” dedi.

Başsavcı Loretta Lynch’in ise bir muhabire verdiği bilgilerde, “Mafya çeteleri gibi çalıştılar. Sanki bir uyuşturucu çetesi gibiler. Şantaj ve tehdit ile insanları zorlamaya çalıştılar. Deliller de sağlam” diye konuştu. Ayrıca olayın şans eseri başladığı öğrenildi. NY Times’ın haberine göre, FBI’ın Avrasya bürosunun bir Rus suç örgütü hakkındaki araştırması sırasında bazı bulguları yakaladığı görüldü. Daha önce 1996’dan 2013’e kadar FIFA’da görev alan Chuch Blazer’in FBI’ya bilgi sağladığı belirtildi.

Sponsorlar endişeli

Dünya futbolunu sarsan gelişmeler FIFA’nın ana sponsorlarını da yakından etkiledi. Başta VISA olmak üzere Nike ve Coca Cola gibi şirketler durumdan rahatsızlıklarını dile getirdi. Yıllık geliri 1.4 milyar dolar olan dünyanın en büyük spor organizasyonu FIFA, bu paranın yüzde 35’ini sponsorlardan yüzde 45’ini de yayın gelirlerinden elde ediyor. Yolsuzluk operasyonuyla ilgili beklenen sert açıklama ise VISA’dan geldi. Resmi bir açıklama yapan şirket, “Biz futbolu insanları birleştirmesi özellikle Dünya Kupası’nda farklı ülkelerden insanların bir araya gelmesi nedeniyle FIFA’ya sponsor olduk. FIFA ya içerisinde bulunduğu durumu değiştirir ve ileriye doğru gider ya da biz sözleşmemiz iptal ederiz” ifadelerini kullandı. Coca Cola, iddiaların Dünya Kupası’nın itibarını zedelediğini açıkladı.

ABD Adalet Bakanlığı Başsavcısı Loretta Lynch’in isim vermeden, Brezilya Milli Takımı ile bir spor giyim mağazasının yaptığı anlaşmayı da operasyonun içine dahil etmesi, Brezilya Futbol Federasyonu Marin’in işin içinde olduğunu söylemesi üzerinde eleştirilere hedef olan Nike, açıklama yaparak işbirliğine hazır olduklarını ve olayın aydınlatılması için çalışacaklarını iletti.

Öte yandan son Dünya Kupası’nın da sponsoru olan Adidas’ın da durumdan rahatsız olduğu, isim verilmesinin beklendiği aktarıldı.

Dünya basını çalkalandı

FIFA’nın yaşadığı deprem, dünya basınında manşetlere taşındı. En çarpıcı başlık İngiliz Telegraph gazetesinden gelirken, “Oyun bitti” başlığı kullanıldı.

Fransız Liberation gazetesi de manşetinde ‘Godfather’ filmini anımsattı.

“Dünya Kupası sahtekarlığı” başlığını kullanan İngiliz The Times gazetesi, “Sunday Times ve BBC’de çalışan gazeteciler, yolsuzluk ve rüşvet skandalının ortaya çıkmasında önemli bir rol oynadı” yorumunda bulunurken İngiliz Guardian gazetesi de, “Ya Sepp Blatter gidecek ya da FIFA çökecek. Yolsuzluk Oyun değiştirici olacaktır” diye yazdı. ABD’nin önemli yayın organlarından CNN International ise, dünya futbolunun bir numaralı yönetim merkezine yapılan bu operasyonun başkan Sepp Blatter’e kadar uzanabileceğini iddia etti. İtalyan La Stampa gazetesi manşetinden verdiği haberinde “Futbol’daki yolsuzluk FIFA’yı vurdu” diye yazdı.

Futbolun teflon kralı iyice köşeye sıkıştı

FIFA’ya yapılan operasyonda sessiz kalan Sepp Blatter’in tamamen köşeye sıkıştığı vurgulandı. Bütün herkesin bugün yapılacak başkanlık seçimlerine gözlerin çevrildiği ve 79 yaşındaki İsviçreli Blatter’in akıbetinin merak edildiği aktarıldı

ABD’nin başlattığı ve İsviçre Adalet Bakanlığı ile beraber yürüttüğü operasyonlarda yer almamasına karşın tüm dünyanın takibinde olan Sepp Blatter ve ekibine İsviçre yurtdışına çıkma yasağı getirdi. Blatter şu ana kadar herhangi bir suçlamaya maruz kalmadı, ancak Başta İngiliz basını olmak üzere tüm dünyadan FIFA başkanına istifa baskıları gelmeye başladı. UEFA Onursal Başkanı Lennart Johansson, yaptığı açıklamada, “Kara para aklama ve rüşvet almada usta biri.

1998 yılında FIFA başkanlığı için Blatter ile yarışmıştı. Orada Afrikalı üyelere verdiği rüşvetlerle delegelerin oylarını toplamıştı. 20 yıldır da skandallardan kaçabildi ama artık durdu” dedi.

İngiltere Başbakanı David Cameron’ın da FIFA’yla ilgili dün başlayan yolsuzluk operasyonunun ardından FIFA Başkanı Sepp Blatter’e yönelik istifa çağrılarına destek verdiği duyuruldu. Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona da “Futboldan nefret ediyorlar. Şeffaflıktan nefret ediyorlar. Tamamen hazırlıksızdılar. Bu yalanlara son verin” dedi.

Blatter’den açıklama

FIFA Başkanı Sepp Blatter, İsviçre ve ABD’de açılan soruşturmanın FIFA’nın yararına sonuçlanacağını belirtti.

FIFA’nın internet sitesinden bir açıklama yayınlayan Blatter, “Yaşanan hayal kırıklığını anlıyorum. Üzülerek takip etsem de başlatılan soruşturmaları olumlu karşılıyorum.

Çünkü soruşturmalar görevi kötüye kullanmanın önüne geçmek için aldığımız tedbirlerin pekiştirilmesine yardımcı olacaktır. Görevini suistimal edenlerin futbolda yeri yok. Böyle işlere karışanları futbolun dışında tutacağız” ifadelerini kullandı.

Rusya’dan destek

İsviçre’nin Zürih kentinde bugün düzenlenecek 65. FIFA Kongresi’nde Rusya, 17 yıldır görevini sürdüren Sepp Blatter’i destekleyeceğini açıkladı.

Rus TASS ajansına açıklama yapan Rusya Futbol Federasyonu Başkanı Nikolay Tolstih, Başkan Blatter’in dünya futbolu için çok şeyler yaptığını belirterek, seçimde kendisini destekleyeceklerini söyledi. 2018 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak Rusya, FIFA’da devam eden rüşvet operasyonunu yakından takip ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu olay, ABD’nin kendi yargısını başka ülkelerde yaymaya çalışmasının bariz bir girişimidir” demişti.

Öte yandan Afrika Futbol Konfederasyonu CAF da Blatter’e destek olacaklarını açıkladı. Seçimde 5 federasyon ve 56 üyeyle güçlü konumda olan CAF’ın destek olması Blatter için avantaj olarak yorumlandı. Ayrıca Güney Afrika Spor Bakanı Fikile Mbalula, 2010 Dünya Kupası ile ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Platini: Umarım FIFA Başkanı seçilemez

Bugün 65. kez yapılacak FIFA Kongresi için UEFA’da yer alan 54 üyeyle bir araya gelen UEFA Başkanı Michel Platini, seçimler için konuştu.

Seçimde oylarını Ürdün Prensi Ali Bin El Hüseyin’e vereceklerini söyleyen Platini, “Futbol ailesi esas olandır. Blatter, futbol ailesinin güvenini kaybetti. İstifa etmesi gerekmektedir. Ancak seçime girecek. Umarım Blatter futbolun başında kalmaz. Bu zamana kadar kendisine oy verdik ama artık Prens Ali’den yana oy kullanacağız” dedi.

Bu arada UEFA’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ‘FIFA’ya kırmızı kart’ başlığı kullanıldı.