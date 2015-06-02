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Spor

FIFA Başkanı Sepp Blatter, istifa edeceğini açıkladı

Blatter 4 gün önce FIFA Genel Kurulu'nda 5. kez FIFA Başkanı seçilmişti

02 Haziran 2015 22:52

FIFA Başkanı Sepp Blatter, istifa edeceğini açıkladı.

Blatter 4 gün önce FIFA Genel Kurulu'nda 5. kez FIFA Başkanı seçilmişti.

FIFA, ABD merkezli bir yolsuzluk operasyonunun odağında. Federasyonun üst düzey yetkilileri, 90'lı yılların ortalarından bu yana 100 milyon doların üzerinde rüşvet almakla ve şantajla suçlanıyor.

Blatter, açıklamasında "FIFA benim hayatım, benim için en önemli şey FIFA ve dünya futbolu. Benden sonraki başkanın seçilmesi için olağanüstü seçime gidilecek. FIFA için elimden geleni yaptım. FIFA başkanlık seçiminde mücadeleme devam ettim. Ama FIFA'nın sıkıntıları sona ulaşmadı. Başkanlığım gereken desteği almadı" ifadelerini kullandı ve kürsüden ayrıldı.

"Yerime gelecek başkanın acilen seçilmesi için olağanüstü başkanlık seçimi çağrısı yapıyorum" diyen Blatter, kongreye kadar görevine devam edeceğini belirtti.

FIFA'nın üst düzey yöneticilerinin gözaltına alındığı Zürih'te düzenlenen operasyonla, 2018 ve 2022 Dünya Kupası kapsamında "kara para aklandığı" gerekçesiyle geçen hafta açılan soruşturmanın gölgesinde düzenlenen kongrede Blatter, 5. kez başkanlığa seçilmiş ve bu durum uluslararası kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.

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