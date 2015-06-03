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Dünya

FIFA'dan istifasını açıklayan Blatter'e yolsuzluk soruşturması

Soruşturma hakkında FIFA'dan henüz resmi açıklama gelmedi

03 Haziran 2015 12:56

Reuters'a konuşan bir kaynağa göre, istifa eden FIFA Başkanı Sepp Blatter de FBI tarafından gerçekleştirilen soruşturmaya dahil edildi.

ABD medyası da yetkililerin yolsuzluk iddiaları kapsamında Blatter hakkında soruşturma açtığını yazıyor. Fakat FIFA'dan henüz resmi açıklama gelmedi.

Al Jazeera Türk'te yer alan habere göre, geçen hafta seçimden önce yapılan operasyonda İsviçre'deki 7 FIFA yetkilisi gözaltına alınmıştı. FIFA yöneticilerine yöneltilen suçlamalar arasında Dünya Kupası adaylıkları, sponsorluk anlaşmaları ve yayın haklarında para transferi ve kara para aklama yer alıyor.

1998'den beri FIFA'da başkanlık yapan Blatter, beşinci döneminden dört gün sonra istifa etmişti. Blatter, hem futbol dünyası hem de ana sponsorlar tarafından yoğun bir baskı altındaydı.

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