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Türkiye'den Rusya'ya 'özür' mektubu

24 Kasım 2015’te Türkiye sınırını ihlal eden Rus Su-24 uçağının düşürülmesi pilotunun öldürülmesiyle başlayan Türkiye-Rusya gerilimi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yazdığı mektup ile yumuşama dönemine girdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus pilotun öldürülmesinden dolayı özür dilediğini söylerken, Cumhurbaşkanı İbrahim Kalın farklı bir açıklama yaptı. Kalın, mektupta "Hayatını kaybeden Rus pilotun ailesine bir kez daha acılarını paylaştığımı belirtmek ve taziyelerimi sunmak istiyorum; kusura bakmasınlar diyorum” ifadelerini kullandı.

T24Derleyen: T24

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Recep Tayyip ErdoğanVladimir PutinRusyamektup

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