Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya'ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 1 Temmuz’da Soçi'de düzenlenecek Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Örgütü’nün toplantısına katılacak.

Moskova, Rusya’nın Karadeniz kıyısındaki tatil beldesi Soçi’de 1 Temmuz’da düzenlenecek Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Örgütü’nün toplantısı için Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na davet göndermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderdiği mektuptan sonra Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Soçi’ye gitmesi netleşti. Bu kapsamda Çavuşoğlu’nun KEİ Zirvesi sırasında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’la ikili bir görüşme yapması öngörülüyor.