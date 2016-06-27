Cumhurbaşkanlığı: Erdoğan, Putin’e yazdığı mektupta “Kusura bakmasınlar diyorum” dedi

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov’un, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın düşürülen Rus uçağının pilotunun ölümünden dolayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den özür dilediğini açıklamasından sonra, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bir açıklama yaptı. Kalın, Erdoğan’ın Putin’e gönderdiği mektupta "Hayatını kaybeden Rus pilotun ailesine bir kez daha acılarını paylaştığımı belirtmek ve taziyelerimi sunmak istiyorum; kusura bakmasınlar diyorum” ifadelerini kullandığını söyledi.

Kalın, Erdoğan'ın Putin'e gönderdiği mektupta, Türkiye ile Rusya arasındaki geleneksel dostane ilişkilerin tekrar tesis edilmesi, bölgesel krizlerin çözümü için işbirliği ve terörle ortak mücadele edilmesi için çağrıda bulunduğunu belirtti.

Kalın, Türkiye ile Rusya'nın, ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla gerekli adımların atılması hususunda mutabık kaldığını kaydetti.

Kremlin: Erdoğan, özür diledi

Peskov, Erdoğan'ın Türk F16’larının hava sahası ihlali nedeniyle düşürdüğü Rus Su-24 uçağının pilotunun ölümü için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yeni bir mektup yazarak özür dilediğini söylemişti.

Peskov, "Devlet Başkanı Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rus savaş uçağının düşürülmesi nedeniyle yaşanan durumu düzeltmek istediğini söylediği mesajı aldı" demişti.

Kremlin’den yapılan çıklama şöyleydi:

“Mektupta Rusya'nın Türkiye için ilişkilerinin bozulmasını istemediği dost ve stratejik partner olduğu belirtiliyor. Recep Tayyip Erdoğan mektubunda 'Bizim hiçbir zaman Rusya Federasyonu'na ait uçağı vurma isteğimiz ve kastımız yoktu' ifadesini kullandı.

“Daha sonra, 'Tüm riskleri üzerimize alarak ve daha fazla çaba sarf ederek Rus pilotun naaşını Suriyeli muhaliflerin elinden aldık ve Türkiye'ye getirdik. Tüm cenaze öncesi prosedürleri dini ve askeri prosedürlere uygun yapıldı.

“Tüm bu çalışmalar bizim tarafımızdan Türk-Rus ilişkilerine uygun seviyede yapıldı. Bir kez daha hayatını kaybeden Rus pilotun ailesine baş sağlığı diliyorum ve özür dilediğimi söylüyorum. Tüm kalbimle acılarını paylaşıyorum. Rus pilotun ailesini Türk ailesi olarak kabul ediyoruz. Acılarını dindirmek için her türlü inisiyatife hazırız.”