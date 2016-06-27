Milli Savunma Bakanı: Rusya ve Türkiye arasında çok önemli gelişmelerin arefesindeyiz

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov’un Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den düşürülen Rus uçağının pilotu için özür dilediğini söylemesi sonrası Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’tan bir açıklama geldi. Işık, “İki ülke arasında görüşmeler sürüyor. Çok önemli gelişmelerin arefesindeyiz” dedi.

Işık, Erdoğan'ın Putin'e iki ülke arasındaki gerilime ilişkin mektup göndermesini değerlendirdi.

Bakan Işık, "Rusya ile çok önemli gelişmelerin arifesindeyiz" şeklinde konuştu.

Kremlin'den yapılan açıklamada Erdoğan'ın Rusya Devlet Putin'e bir mektup yazarak, özür dilediği duyurulmuştu.