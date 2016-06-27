Rus pilotu öldürdüğü söyleyen Alparslan Çelik tahliye edildi!

Suriye’de düşürülen Rus uçağının pilotunun öldürülmesi olayından dolayı hakkında verilen takipsizlik kararı kaldırılıp yeniden soruşturma başlatılan Alparslan Çelik’in de aralarında bulunduğu 7 tutuklu sanık yurtdışı çıkış yasağı konulup tahliye edildi.

Ayrıca sanıkların, '6136 Sayılı Kanuna muhalefet' ve 'harp silahı bulundurma' suçundan yargılandığı davada, avukatların milli güvenlik gerekçesiyle duruşmada verilen ifadelerin basında yayınlanmaması talebi kabul edildi.

İzmir'in Karabağlar İlçesinde geçen 31 Mart'ta, polise yapılan ihbarda, bir lokantada silahlı kişiler olduğu belirtildi. İhbar üzerlerine belirtilen yere giden ekipler, Rus uçağının pilotunu öldürdüğü iddia edilen Alparslan Çelik ile yanında bulunan 16 kişiyi gözaltına aldı. Toplam 17 şüphelinin üzerlerinde, otomobillerde ve evlerinde yapılan aramada 5 makineli tüfek, 4 tabanca ve 2 telsiz ele geçirildi. '6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet' ve 'Harp silahı bulundurmak' suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle İzmir 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen zanlılardan Alparslan Çelik, İsmail Demir, Mustafa Develi, Asil Tırnova, Fatih Arnas, Bayram Karaarslan ve Murat Gezer tutuklanırken, 2 kişi denetimli serbestlik yasasından yararlandırılıp salıverildi, 8 kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest

Alpaslan Çelik'in de aralarında yer aldığı 7'si tutuklu 17 kişi hakkında, hazırlanan iddianamade sanıklar hakkında 3 aydan 9 yıla kadar hapis cezası istendi. İzmir 27'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davaya bugün başlandı. Duruşma için sıkı güvenlik önlemleri alandı. Çelik ve diğer sanıklar duruşma salonuna çelik yelek ile getirildi. İfadelere geçilmeden önce sanıkların avukatı Taşkın Kangal, milli güvenlik açısından, duruşmada verilecek ifadelerin basında yer almamasını talep etti. Hakim de talebi yerinde gördü. Bu durumda hakim kararıyla, duruşmada verilen ifadeler basında yer alamayacak. Duruşma açık yapıldı.

Hepsi tahliye edildi

Alparslan Çelik'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 17 sanıklı davada ara karar verildi. Hakim, Alpaslan Çelik'in de aralarında bulunduğu 7 tutuklu sanığı yurtdışı çıkış yasağı koyup tahliye etti.

Takipsizlik kaldırılmıştı

Türk hava sahasını ihlal ettiği için düşürülen Rus savaş uçağının pilotunu, paraşütle atladıktan sonra Suriye topraklarında öldürdüğü iddia edilen Alpaslan Çelik hakkında bu suçtan verilen takipsizlik kararı da bir süre önce kaldırıldı. Olayı soruşturan Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya, yeni iddia ve delillerin oluştuğunu belirtip, daha önce verdiği takipsizlik kararını kaldırdı ve yeniden soruşturma başlattı. Yeni deliller arasında, Alparslan Çelik'in ateş etme görüntülerinin yer aldığı iddia edildi.