Alparslan Çelik’e 8 yıl hapis istemi

Türkiye ve Rusya arasındası hala gerginliğin devam etmesine sebep olan, Suriye’de düşürülen Rus uçağının pilotunun öldürülmesi olayından hakkında takipsizlik kararı verilen, Türkmen birliklerinin komutanı Alparslan Çelik ile birlikte 7’si tutuklu 14 kişi hakkında, ’6136 Sayılı Kanuna muhalefet’ ve ’harp silahı bulundurma’ suçundan 8’er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, İzmir’in Karabağlar ilçesinde geçen 31 Mart’ta, polise yapılan ihbarda, bir lokantada silahlı kişiler olduğu belirtildi. İhbar üzerlerine belirtilen yere giden ekipler, Rus uçağının pilotunu öldürdüğü iddia edilen Alparslan Çelik ile yanında bulunan Murat Gezer, Nurettin Yıldız, Süleyman Altunkaynak, Bayram Karaaslan, İsmail Demir, Fatih Arnas, Avni Varol, Asil Tırnova, Mustafa Develi, İbrahim Çelik, Serkan Kurtuluş, Çağlar Birdal ve Mehmet Ercan Bilir’i gözaltına aldı. Gözaltına alınan 14 kişinini üzerlerinde, otomobillerde ve evlerinde yapılan aramada 5 makineli tüfek, 4 tabanca ve 2 telsiz ele geçirildi.

Gözaltına alınanlar arasında bulunan ve Türk hava sahasını ihlal eden Rus uçağının düşürülmesinin ardından, paraşütle atlayan pilotu öldürdüğü yönündeki basına yansıyan açıklamalarıyla bilinen Alparslan Çelik’in, ’sahte para’ suçundan hakkında kesinleşmiş 2.5 yıl hapis ve 2 bin lira para cezası bulunduğu; zanlının ayrıca ’hükümlünün kaçmasına yardım’ ve ’dolandırıcılık’ suçlarından da Elazığ Emniyet Müdürlüğünce arandığı belirlendi.

’6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet’ ve ’Harp silahı bulundurmak’ suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle İzmir 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen zanlılardan Alparslan Çelik, İsmail Demir, Mustafa Develi, Asil Tırnova, Fatih Arnas, Bayram Karaarslan ve Murat Gezer tutuklanırken, 2 kişi denetimli serbestlik yasasından yararlandırılıp salıverildi. 6 kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Rus pilotu öldürmek suçundan takipsizlik

Halen tutuklu bulunan Alparslan Çelik’in, Rus pilot Sergei Aleksandrovich Rumyantsev’in öldürülmesiyle ilgili olayı soruşturan Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya, yaklaşık 1.5 ay yürüttüğü soruşturma sonrasında takipsizlik kararı verdi. Takipsizlik kararının 5 sayfalık gerekçe bölümünde, Rus pilotun otopsi raporundan da alıntı yapılıp, vücuduna 4 ateşli silah mermisinin isabet ettiği, ayrıca kafatasında kırıklar olduğu, iç organlarının olaydan dolayı zarar gördüğü yeraldı.

Savcı Karakaya, gerekçeli kararında, Rus pilotun her ne kadar vücudunda mermi çekirdekleri çıkmış olsa da, fırlatma koltuğuyla uçaktan ayrıldığı sırada başını, üstündeki camlı bölüme çarpmasından dolayı kafatasında kırıkların oluşmuş olabileceği kanaatini ifade etti. Rus pilotun kafatası kırığından mı yoksa mermilerin vücuduna isabet etmesinden dolayı mı hayatını kaybettiğinin birbirine yakın zamanda olduğu için belirlenmesinin tıbben mümkün olmadığı görüşü de yine kararda yeraldı. Alparslan Çelik’e ait, video paylaşım sitesi Youtube’da çıkan görüntüleri ayrıntılı inceleyen savcının, bir komutan olarak uyarmasına rağmen sonradan emrindeki askerine sahip çıkmak için bu açıklamaları yaptığını ifade etti.

8’er yıl hapis

Olayı soruşturan Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya, 5 makineli tüfek, 4 tabanca ile yakalanan, aralarında Alpaslan Çelik’in de bulunduğu, 7’si tutuklu 14 kişi hakkında ’6136 Sayılı Kanuna muhallefet’ ve ’Harp silahı bulundurmak’ suçlarından dava açtı. Savcı Karakaya, tutuklu sanıklar Alparslan Çelik, Murat Gezer, Bayram Karaaslan, İsmail Demir, Fatih Arnas, Asil Tırnova ve Mustafa Develi ile tutuksuz sanıklar Nurettin Yıldız, Süleyman Altunkaynak, Avni Varol, İbrahim Çelik, Serkan Kurtuluş, Çağlar Birdal ve Mehmet Ercan Bilir hakkında 8’er yıl hapis cezası istemiyle asliye ceza mahkemesinde dava açtı. Sanıklar önümüzdeki günlerde ilk kez hakim önüne çıkacak.

Sanıklar hakkında ayrıca ’Usulsüz para toplamak’ suçundan da soruşturma yürütüldüğü belirtildi.