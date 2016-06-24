Alparslan Çelik'e ‘Rus pilotu öldürme' iddiasıyla soruşturma

Düşürülen Rus savaş uçağının pilotunu, paraşütle atladıktan sonra Suriye topraklarında öldürdüğü iddia edilen ve İzmir'de silahlarla yakalanıp geçen 3 Nisan'da tutuklanan Alpaslan Çelik hakkında verilen takipsizlik kararı kaldırıldı.

Olayı soruşturan Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya, yeni iddia ve delillerin oluştuğunu belirtip, daha önce verdiği takipsizlik kararını kaldırdı ve yeniden soruşturma başlattı.

Geçen 31 Mart'ta, Karabağlar ilçesindeki bir restoranda, silahlı kişiler olduğu yönündeki ihbar doğrultusunda buraya giden polis, ruhsatsız 3 tabanca, otomobillerinde ise 1 kalaşnikof uzun namlulu silah ele geçirdiği 17 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında, Suriye'de düşürülen Rus uçağının pilotunu öldürdüğü iddiasıyla gündeme gelen Alpaslan Çelik de yer aldı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, olayı soruşturan Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Berkant Karakaya tarafından detaylı araştırma yapılması için Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Ardından tekrar adliyeye sevk edilen zanlılardan Alparslan Çelik ile birlikte 7 kişi tutuklandı. 2 kişi denetimli serbestlik yasasından yararlandırılıp salıverildi. 8 kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Harp silahı bulundurmaktan tutuklandı

Harp silahı bulundurmaktan tutuklanan Alparslan Çelik'in savcılık ifadesinde, uçağın düşürülmesi olayıyla ilgili olarak, YouTube'da bulunan ve 'ateş edilmemesi' telkininde bulunduğu görüntüsü savcılığa delil olarak sunduğu öğrenildi. Rus uçağının düşürülmesinden sonra pilotun kendisini paraşütle fırlattığını anlatan Alparslan Çelik, bu sırada, o yöne doğru ateş edilmeye başlandığını, kendisinin de grubundakileri ateş etmemeleri konusunda uyardığını iddia etti. Çelik, Rus pilotun, Suriye'de Türkmenlerin yanında savaşan başka bir gruba bağlı kişinin açtığı ateş sonucu da hayatını kaybetmiş olabileceğini, kendisinin ise kesinlikle ateş etmediğini savundu. Ancak olaydan sonra o bölgenin ‘komutanı' olduğu için bazı açıklamalarda bulunduğunu da kaydetti.

Önce takipsizlik

Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Berkant Karakaya, halen tutuklu bulunan Alparslan Çelik'in Rus pilot Oleg Peşkov'un öldürülmesiyle ilgili yaklaşık 1.5 ay yürüttüğü soruşturma sonrasında, takipsizlik kararı verdi. Rus savaş uçağının bölgeyi bombalamasından sonra yaşanan olayla ilgili Alpaslan Çelik hakkında, savcılığın 'ağır tahrik altında adam öldürme suçundan' işlem yaptığı ortaya çıktı. Takipsizlik kararının 5 sayfalık gerekçe bölümünde, Rus pilotun otopsi raporundan da alıntı yapılıp vücuduna 4 ateşli silah mermisinin isabet ettiği, ayrıca kafatasında kırıklar olduğu, iç organlarının olaydan dolayı zarar gördüğü bilgisi yer aldı. Savcılık gerekçeli kararında, Rus pilotun vücudundan mermi çekirdekleri çıkmış olsa da, fırlatma koltuğuyla uçaktan ayrıldığı sırada başını, üstündeki camlı bölüme çarpmasından dolayı kafatasında kırıkların oluşmuş olabileceği kanaati ifade edildi. Rus pilotun kafatası kırığından mı yoksa mermilerin vücuduna isabet etmesinden dolayı mı hayatını kaybettiğinin, birbirine yakın zamanda olduğu için belirlenmesinin tıbben mümkün olmadığı görüşü de yine kararda yer aldı. Video paylaşım sitesi YouTube'da çıkan, Alpaslan Çelik'e ait görüntüleri ayrıntılı inceleyen savcının, bir ‘komutan' olarak uyarmasına rağmen sonradan ‘emrindeki askerine' sahip çıkmak için açıklamalar yaptığını da ifade etti.

Yeniden ifadesi alınacak

Rus pilotun öldürülmesi olayı ile ilgili Alpaslan Çelik hakkında takipsizlik kararının verilmesinin ardından, yeni iddia ve deliller tespit eden Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Berkant Karakaya, takipsizlik kararını kaldırdı. Karakaya'nın, olay hakkında yeniden soruşturma başlattığı, yeni iddia ve delileler doğrultusunda Alparslan Çelik'in ifadesini alacağı belirtildi.

9 yıl hapis ceza istemiyle yargılanacak

Yakalandığı gün üzerinden Suriye vatandaşı olduğuna dair kimlik belgesi çıktığı belirtilen Alparslan Çelik'in de aralarında yer aldığı 7'si tutuklu 17 kişi hakkında, diğer suçlarla ilgili hazırlanan iddianamede 3'er aydan 9'ar yıla kadar hapis cezaları istendi. İddianamenin kabul edilmesiyle, 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Harp silahı bulundurmak' suçundan dava açıldı. Bu davaya önümüzdeki günlerde başlanacağı belirtildi.