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Erdoğan, doktorlara “Gidiyorlarsa gitsinler” dedi, doktorlardan “Gidecek olan hekimler değil” yanıtı geldi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hekimlere yönelik  “Gidiyorlarsa gitsinler, buralar boş kalmaz merak etmeyin” sözleri tepki çekti. Sosyal medyada doktorlar Erdoğan’a #GidecekOlanHekimlerDeğil etiketiyle cevap verdi. Etiket kısa sürede TT listesinin başına çıktı. Erdoğan’ın açıklamalarına sağlım meslek örgütleri ve derneklerden de tepki geldi.

T24Derleyen: T24
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