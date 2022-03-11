AKP'li Özhaseki'den Erdoğan'ın doktorlarla ilgili sözlerine açıklama: Cumhurbaşkanımızın konuşması ve tavrı kendisine hastır; halk diliyle konuşur

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın yurt dışına beyin göçü yapan doktorlarla ilgili olarak "Varsın gidiyorlarsa gitsinler" demesine ilişkin olarak, "Cumhurbaşkanımızın konuşması ve tavrı kendisine hastır. Halk diliyle konuşur" açıklamasını yaptı.

AKP'li Özhaseki, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın doktorlarla iligili olarak yaptığı açıklamayı değerlendirdi.

Hürriyet yazarı Handa Fırat'a konuşan Özhaseki şunları söyledi:

"Devlet, öğrencisine çok yatırım yapıyor. Çocuklar tabii ki bir yandan kendi istikballerini düşünecekler ama bir yandan da bu ülkeye, topraklara karşı sorumluluklarının olduğu bilmeleri lazım. Maaşlarda sıkıntı olduğunu biliyoruz, haklarını da kimse yemek istemez. Tüm sağlık çalışanlarının maaşları ile ilgili çalışma hakkında bizlere de bilgi verildi. Amaç iyileştirmek. Cumhurbaşkanımızın konuşması ve tavrı kendisine hastır. Halk diliyle konuşur."

Melih Gökçek açıklaması

Özhaseki, Ankara'nın kaybedilmesinden kendisini sorumlu tutan eski ABB Başkanı AKP'li Melih Gökçek'le ilgili de, "Adaylığım döneminde bazı gelişmeler yaşandı. Bana ‘Melih Gökçek ile birlikte hareket ediyor musunuz?’ diye sorulmuş, ben de ‘Stratejimizin bir parçası değil’ yanıtını vermiştim. Demek ki alınganlıklar olabiliyormuş. Bugünkü Büyükşehir yönetimi ile kıyaslanınca, Gökçek şimdikine göre çok büyük işler yapmıştır. Gökçek ile aramızda bir problem görmüyorum, telefonlaştık" dedi.

Özhaseki, ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın algı operasyonu yaptığı ve hedeflerinin cumhurbaşkanı adaylığı olduğunu savundu.